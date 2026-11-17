Washington, ⁠17. Nov (Reuters) - Die US-Importpreise haben im Oktober stärker als erwartet zugelegt. Im Vergleich zum Vormonat stiegen sie ‌um 1,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Von ⁠Reuters ⁠befragte Ökonomen hatten nur mit einem Zuwachs von 0,7 Prozent gerechnet, nach einem Plus von 1,1 Prozent im September.

• Die ‌USA importieren viele Waren, ‌Vorprodukte und Rohstoffe aus Übersee. Daher wirken sich steigende Einfuhrpreise deutlich ⁠auf die Inflation aus.

• Die US-Verbraucherpreise ‌legten im Oktober ⁠zum September um 0,4 Prozent zu und damit stärker als erwartet.

• Die Federal Reserve hatte ‌den Leitzins ⁠im September auf die ⁠neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Für Dezember wird an den Finanzmärkten mit einem weiteren Schritt nach oben gerechnet.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von ⁠Olaf Brenner.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)