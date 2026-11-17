WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat einen Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarden bestätigt. Dabei handele es sich um einen Vergeltungsschlag gegen ein Ziel auf der iranischen Insel Gheschm, teilte ein Vertreter des US-Militärs der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Darstellung zufolge hatten die Revolutionsgarden zuvor US-Ziele angegriffen. Das zuständige US-Regionalkommando Centcom bleibe "äußerst wachsam und ist uneingeschränkt bereit, die Amerikaner in der gesamten Region zu schützen", hieß es weiter.

Stunden zuvor hatte die iranische Nachrichtenagentur Fars von Detonationen auf der Insel berichtet. Rauch sei über der Insel aufgestiegen. Der als "Vahid" bekannte Netzjournalist berichtete unter Berufung auf Anwohner von fünf bis sieben Explosionen auf der Insel.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor eigenen Angaben zufolge eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen. Zur Begründung führten sie Verletzungen des iranischen Luftraums durch das US-Militär an./jcf/DP/he