Washington, ⁠17. Nov (Reuters) - US-Abgeordnete nehmen den Autokonzern Mercedes-Benz wegen seiner Verbindungen zu China ins Visier. Der republikanische Vorsitzende des China-Ausschusses ‌des US-Repräsentantenhauses, John Moolenaar, und der ranghöchste Demokrat des Gremiums, Ro Khanna, forderten ⁠den ⁠Konzern in einem Reuters vorliegenden Brief auf, detaillierte Fragen zu China zu beantworten. Darin, dass chinesische Investoren rund 20 Prozent an Mercedes-Benz hielten, ‌lägen "beträchtliche Risiken", die durch den ‌mutmaßlichen operativen Einfluss der Anteilseigner noch verstärkt würden. Der staatliche chinesische Autobauer ⁠BAIC Group hält knapp zehn Prozent an ‌Mercedes-Benz, ebenso wie ⁠Li Shufu, der Chef des chinesischen Autobauers Geely.

Mercedes-Benz teilte mit, das Schreiben erhalten zu haben und kooperieren ‌zu wollen. ⁠Der Autobauer betonte jedoch, ⁠unabhängig unter der Leitung des eigenen Vorstands zu agieren. Die Aktionäre hätten keine Sitze im Vorstand und keine Managementbefugnisse.

(Bericht von David Shepardson, bearbeitet von Olaf Brenner. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)