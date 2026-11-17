WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Oktober unerwartet gefallen. Sie sank im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im September war die Produktion noch um 0,7 Prozent gestiegen.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen sank im Oktober auf 76,4 Prozent. Volkswirte hatten unveränderte 76,8 Prozent erwartet./jsl/jkr/he