WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach mehr als einem Vierteljahrhundert haben die USA ihren Status als masernfreies Land verloren. Eine Expertenkommission sei zu dem Schluss gekommen, dass die USA die Voraussetzungen dafür nicht mehr erfüllten, teilte Jarbas Barbosa mit. Er ist Direktor der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO), dem zuständigen Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation WHO. Grund dafür ist den Angaben zufolge, dass derselbe Masernvirusstamm seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen innerhalb der USA übertragen werde.

Das Land hatte den Status im Jahr 2000 erhalten. Die Einstufung als masernfrei bedeutet nicht, dass es überhaupt keine Infektionen mehr gibt, sondern dass keine dauerhaften heimischen Übertragungsketten bestehen. Auch Mexiko und Bolivien werden nicht mehr als masernfrei eingestuft, wie die PAHO weiter mitteilte.

Mehr als 5.400 Masernfälle in diesem Jahr in den USA

Seit Anfang 2025 kommt es in den USA immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in diesem Jahr bereits rund 5.400 Infektionen registriert - mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Mehrere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Masern gemeldet, darunter auch von Kindern. Unter anderem infizierten sich der CDC zufolge in den vergangenen zwei Jahren auch mehr als 100 schwangere Frauen und mindestens 13 Neugeborene.

Experten führen die Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Unter Kindergartenkindern ging die Quote für die Masern-Mumps-Röteln-Impfung nach CDC-Angaben innerhalb von sechs Jahren von 95,2 auf 92,4 Prozent zurück. Um eine dauerhafte Ausbreitung der Masern zu verhindern, ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Impfquote von mindestens 95 Prozent mit zwei Impfdosen erforderlich.

Um den Status als masernfreies Land zurückzuerlangen, müssten die USA die anhaltende Übertragung des Virus für mindestens zwölf Monate unterbrechen und dies nachweisen./cah/DP/jha