BAKU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat nach der teilweisen Zerstörung der von Russland erbauten Brücke zur Krim-Halbinsel durch einen ukrainischen Luftangriff dringend zu einer Verhandlungslösung aufgerufen. "Das Letzte, was wir brauchen vor diesem Winter, ist eine weitere Eskalation", sagte der CDU-Politiker vor Journalisten am Rande eines Besuchs in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan. Nötig seien "jetzt mutige Schritte zu einer Verhandlungslösung. Und ich hoffe, dass dazu jetzt auch überall die notwendige Entschlossenheit besteht."

"Es ist Russland, welches diesen Krieg völkerrechtswidrig begonnen hat. Und deswegen muss es mit diesen Folgen auch leben", sagte Wadephul. Er sprach von einer schwierigen Entwicklung für Russland, die unterstreiche, dass die Bemühungen um eine Verhandlungslösung intensiviert werden müssten.

Wadephul: Europa bei nächsten Verhandlungsrunden mit am Tisch

Auf die Frage, ob er fest damit rechne, dass Vertreter Europas bei nächsten von den USA moderierten Verhandlungsrunden zwischen der Ukraine und Russland mit am Tisch säßen, sagte Wadephul, dies sei "unser klares Verständnis" auch nach den Gesprächen mit den beiden US-Unterhändlern. Man habe immer gesagt, es werde ohne Europa keine Lösung dieses Konfliktes geben. "Und deswegen gehen wir davon aus, dass die weiteren Gespräche, ob sie in Abu Dhabi stattfinden oder anderswo, mit europäischer Beteiligung stattfinden."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte einen Luftangriff seines Militärs bestätigt, bei dem die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim teilweise zerstört wurde. Der Autoverkehr über das Bauwerk wurde nach russischen Angaben eingestellt. Der Bahnverkehr über den parallel verlaufenden Brückenzweig hingegen wurde demnach nach kurzer Pause wieder aufgenommen. Die Straßenbrücke auf die 2014 annektierte Krim war stets ein Prestigeprojekt des russischen Präsidenten Wladimir Putin./bk/DP/jha