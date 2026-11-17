MAGDEBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Wegen eines defekten Stellwerks kommt es weiter zu massiven Störungen auf der Bahnverbindung zwischen Berlin und Hannover. Im Fernverkehr kommt es zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen, wie aus der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn hervorgeht. Grund dafür ist den Informationen zufolge eine Streckensperrung wegen eines defekten Stellwerks im Raum Magdeburg. Die Fernverkehrszüge werden deshalb weiträumig über Hamburg umgeleitet. Auch im Regionalverkehr zwischen Braunschweig und Magdeburg kommt es zu Verspätungen, Ausfällen und Schienenersatzverkehr. Wann die Störung behoben ist, ist bislang unklar.

Ein Mähfahrzeug hatte die Bahntechnik am Montag bei Arbeiten zwischen Magdeburg und Helmstedt beschädigt, informierte eine DB-Sprecherin auf Anfrage. Der Streckenabschnitt bei Magdeburg dient derzeit wegen der Sanierung am Bahnkorridor von Berlin über Stendal und Wolfsburg nach Hannover als Umleitung. Dadurch müssen Bahnreisende zwischen Berlin und Hannover derzeit ohnehin deutlich längere Fahrtzeiten auf sich nehmen./mse/DP/mis