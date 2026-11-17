MANILA (dpa-AFX) - Kurz vor der Ankunft von US-Präsident Donald Trump auf den Philippinen dauern die Proteste gegen seinen Besuch in dem Land an. Zahlreiche Aktivisten, Studenten und Angehörige indigener Gemeinschaften haben in der Hauptstadt Manila ein Protestcamp eingerichtet. Trump wurde am Abend (Ortszeit) gemeinsam mit US-Außenminister Marco Rubio zum Ende des diesjährigen Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in dem Inselstaat erwartet.

Die Demonstranten kritisierten sowohl Trump als auch den philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr., der den US-Präsidenten empfängt. Die Menschenrechtsorganisation Karapatan bezeichnete Trump als "Kriegstreiber". Seine Politik habe weltweit Tod und Zerstörung verursacht, hieß es in einer Erklärung.

In den vergangenen Tagen hatte die Polizei bereits Hunderte Protestierende festgenommen. Rund um den Veranstaltungsort des Gipfels wurden Barrikaden und Stacheldrahtzäune errichtet.

Erstes Quad-Treffen seit zwei Jahren

Auf Trumps Programm stehen ein Sondertreffen mit den Staats- und Regierungschefs des Asean-Staatenbundes sowie Gespräche im Rahmen des Quad-Formats (Quadrilateral Security Dialogue) mit den Regierungschefs von Japan, Indien und Australien. Es ist das erste Gipfeltreffen des informellen strategischen Bündnisses seit mehr als zwei Jahren und das erste auf Ebene der Staats- und Regierungschefs mit Trump in seiner zweiten Amtszeit.

Die vier Länder stimmen sich unter anderem in Sicherheitsfragen und bei der Zusammenarbeit im Indopazifik ab. Die Gruppe gilt als Gegengewicht zum wachsenden Einfluss Chinas in der Region.

Am Mittwoch will Trump mit Marcos Jr. über Verteidigungs-, Sicherheits- und Wirtschaftsfragen sprechen. Anschließend reist er zum Apec-Gipfel im chinesischen Shenzhen weiter, wo am Donnerstag ein Dreiertreffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant ist./gal/cfn/DP/mis