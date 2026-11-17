BREMEN (dpa-AFX) - Für Europas erste Mission zur aktiven Entfernung von Weltraummüll hat der Bremer Raumfahrtkonzern OHB den Zuschlag bekommen. Tausende ausgediente Satelliten und Millionen Trümmerteile umkreisen die Erde und erhöhen das Risiko von Kollisionen. Mit der Mission ClearSpace-1 will Europa demonstrieren, wie ein Satellit eingefangen und aus dem Orbit entfernt werden kann. Für diese Pionieraufgabe wählte die Europäische Weltraumorganisation ESA die OHB System AG als Hauptauftragnehmerin aus, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vertrag mit einem Volumen von mehr als 102 Millionen Euro wurde auf der Space Tech Expo Bremen unterschrieben.

Ein von OHB geführtes Industriekonsortium werde einen Service-Satelliten entwickeln, der den ESA-Technologiesatelliten PROBA-1 nach dem Ende seiner Mission autonom ansteuert. Mithilfe optischer und funkbasierter Sensoren soll das Raumfahrzeug Lage, Rotation und Bewegung des Zielobjekts erfassen, sich nähern und den Satelliten mit einem Greifmechanismus einfangen. Anschließend sollen beide Raumfahrzeuge kontrolliert zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gebracht werden.

"Die Mission ist ein wichtiger Meilenstein für OHB und für die europäische Raumfahrt", sagte die OHB-Vorstandsvorsitzende Chiara Pedersoli. ClearSpace-1 soll den Weg für die Entfernung großer, nicht mehr funktionsfähiger Objekte aus dem Erdorbit ebnen. "Die aktive Beseitigung von Weltraummüll zu einer wirtschaftlich tragfähigen Option zu machen, ist ein entscheidender Schritt hin zu künftigen politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die Nachhaltigkeit im Weltraum ermöglichen", betonte Rolf Densing, Direktor für Missionsbetrieb bei der ESA.

Die Mission basiert auf einer Überarbeitung des ursprünglichen ClearSpace-1-Konzepts. Nachdem das zunächst vorgesehene Zielobjekt, ein VESPA-Adapter, 2023 durch eine Kollision mit Weltraumschrott beschädigt worden war, wurde die Mission auf den ESA-Satelliten PROBA-1 ausgerichtet. Die Vorentwicklungsphase wurde im März 2025 erfolgreich abgeschlossen. Der Start der Mission ist derzeit für 2030 vorgesehen, wie es weiter hieß./koe/DP/jha