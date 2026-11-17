Berlin, 17. ⁠Nov (Reuters) - Finanzexperten blicken überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft. Das Barometer der Konjunkturerwartungen für die kommenden sechs Monate stieg im November um 7,5 Zähler auf 35,6 Punkte, den höchsten Stand seit Ausbruch des ‌Iran-Kriegs im Februar. Damit wurde der Rückgang vom Oktober mehr als wettgemacht, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag ⁠zu seiner ⁠monatlichen Umfrage unter knapp 200 Investoren und Analysten mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem leichten Anstieg auf 28,3 Punkte gerechnet.

"Die deutsche Konjunktur setzt ihren Erholungspfad fort, dieser bleibt jedoch verhalten", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Entwicklung. Steigende ‌Aufträge in der Industrie sowie gesunkene Ölpreise ‌dürften den Aufschwung stützen. "Die Erholung wird bislang vor allem von staatlichen Ausgaben getragen, allerdings wächst zugleich die Sorge um die Tragfähigkeit der Staatsschulden", ⁠fügte Wambach hinzu.

Die aktuelle Lage schätzten die Börsianer ebenfalls besser ein: ‌Dieses Barometer legte um 2,7 ⁠Punkte zu. Es verharrte aber mit minus 33,2 Punkten deutlich im negativen Bereich.

Europas größte Volkswirtschaft ist zuletzt vier Quartale in Folge gewachsen. Die EU-Kommission blickt deshalb optimistischer noch im ‌Frühjahr auf Deutschland: Sie veranschlagt ⁠jetzt ein Wirtschaftswachstum für das laufende ⁠Jahr von 1,3 Prozent. Im Mai hatte sie nur einen Zuwachs von 0,6 Prozent unterstellt. Auch 2027 soll es konjunkturell besser laufen als bislang gedacht: Für das kommende Jahr korrigierte die EU-Kommission ihre Prognose um einen Tick nach oben auf ein Wachstum von 1,0 Prozent. Zugleich dürfte die von den hohen Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen angetriebene Inflation aus Sicht der ⁠EU-Kommission 2027 stärker ausfallen als gedacht.

(Bericht von Rene Wagne, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)