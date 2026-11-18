Peking, 18. ⁠Nov (Reuters) - Eine Abkühlung im Spielegeschäft vor allem im Ausland hat das Wachstum des chinesischen Technologieriesen Tencent im dritten Quartal gebremst. Der Umsatz stieg zwar um acht Prozent auf 207,3 Milliarden Yuan (31,1 Milliarden Dollar), wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Tencent verfehlte damit aber die ‌Analystenschätzungen von 210,8 Milliarden Yuan leicht und wuchs zudem langsamer als im Vorquartal, als ein Plus von elf Prozent erzielt wurde. Der Nettogewinn rückte um 0,8 ⁠Prozent auf 63,61 ⁠Milliarden Yuan vor und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 59,46 Milliarden Yuan.

Die Erlöse im Bereich Mehrwertdienste samt der Spielesparte seien im dritten Quartal um drei Prozent auf 98,3 Milliarden Yuan gestiegen. Die Spiele-Einnahmen auf dem Heimatmarkt seien dabei um elf Prozent geklettert, während sie im Auslandsgeschäft um neun Prozent gesunken seien. Die Nachfrage ‌nach Diensten für Künstliche Intelligenz (KI) habe derweil das Cloud-Geschäft ‌angekurbelt. Der Umsatz im Bereich Finanztechnologie und Unternehmensdienste habe um neun Prozent auf 63,7 Milliarden Yuan zugelegt. Ein wichtiger Treiber in dieser Sparte, zu der auch das Cloud-Geschäft gehört, sei ⁠der Bedarf an KI-bezogenen Cloud-Diensten gewesen. Das Cloud-Geschäft steht besonders im Fokus der Anleger. ‌Sie beobachten genau, ob sich die hohen ⁠KI-Ausgaben von Tencent auszuzahlen beginnen oder ob sie vor allem die Margen drücken.

Die Investitionsausgaben erreichten 81,4 Milliarden Yuan nach 52,8 Milliarden im Vorquartal. "Wir machen erhebliche Fortschritte beim Aufbau eines neuen, KI-gestützten Tencent mit Blick auf Intelligenz, Anwendungen ‌und Infrastruktur", erklärte Konzernchef Ma Huateng.

Chinesische Technologiekonzerne ⁠sind im Vergleich zu US-Unternehmen etwas ins ⁠Hintertreffen geraten. Sie tun sich wegen der US-Exportbeschränkungen schwer, hochmoderne Chips von Nvidia zu beschaffen. Tencent hatte vor einem Jahr erklärt, dass Chip-Engpässe das Wachstum der Cloud-Sparte bremsten. Der Konzern nutzte KI-Chips vorrangig intern, anstatt Rechenleistung an externe Kunden zu vermieten. Die Regierung in Washington kündigte in dieser Woche zudem neue Regeln an, die den Fernzugriff auf fortschrittliche US-KI-Chips über Rechenzentren im Ausland einschränken. Die Aktien chinesischer Cloud-Dienstleister, darunter auch Tencent, gaben nach dieser Nachricht am Dienstag nach.

(Bericht von Liam ⁠Mo und Eduardo Baptista, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)