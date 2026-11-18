FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben am Mittwochmittag mit plus 3,8 Prozent am Tageshoch notiert. Das "Manager Magazin" (MM) hat sich in einem Bericht der geplanten Abspaltung der Industriesparte "Transformation of Industry" (TI) gewidmet. Um Teilverkäufe zu erleichtern, werde das kleinste Konzernsegment gerade weiter aufgeteilt.

Für Anleger wohl besonders interessant ist die Aussage eines Fondsmanagers, der in dem Bericht damit zitiert wird, dass TI bei aktuellen Kursen an der Börse überhaupt kein Wert zugemessen werde. Dabei wird das Management laut dem Magazin von Interessenten aus dem Bereich Private Equity geradezu umgarnt.

Die Münchner wollen sich künftig ganz auf Stromerzeugung und Stromübertragung konzentrieren und haben daher die Ausgliederung der Sparte TI angekündigt. Diese entwickelt sich zwar ebenfalls positiv, jedoch unterscheidet sie sich deutlich von den anderen Geschäften, die zuletzt schneller wuchsen. Siemens Energy hielt sich zunächst alle Optionen für TI offen./ag/jha/