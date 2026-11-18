FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando sind am Mittwochnachmittag nach einem weiteren Kauf von Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen auf den höchsten Stand seit Ende August gesprungen. Mit einem Plus von zuletzt 2,9 Prozent auf 29,16 Euro notierten sie an der Spitze des Dax .

Stimmrechtsmitteilungen zufolge kaufte Povlsen Zalando-Papiere im Volumen von rund einer Million Euro. Bei Anlegern kommt es grundsätzlich gut an, wenn sogenannte Insider zugreifen./edh/he