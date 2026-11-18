PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Mittwoch nach den Vortagesverlusten wieder stabilisiert. Sie folgten damit den Vorgaben aus Asien und von der Wall Street. Die Zahlen von Nvidia hatten für Aufatmen gesorgt. Für eine Erholung des Gesamtmarktes reichte es aber nicht. "Die erneut zunehmenden Inflationstendenzen in Europa lassen befürchten, dass die erhoffte Belebung des privaten Verbrauchs länger auf sich warten lässt", merkte Marktstratege Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets dazu an. "Die heute veröffentlichten Verbraucherpreise der Eurozone sind wie erwartet um vier Prozent gestiegen." Allerdings hätten einige Marktteilnehmer insgeheim auf eine leichte Abschwächung des Preisdrucks gehofft.

Der EuroStoxx 50 notierte am Mittag 0,28 Prozent höher mit 6.229,70 Punkten. Außerhalb des Euroraums verlor dagegen der britische FTSE 100 0,33 Prozent auf 10.654,88 Zähler. Er litt damit unter den Verlusten der Rohstoff- und Ölwerte. Der Schweizer Leitindex SMI hielt sich mit kaum veränderter Tendenz besser.

Stärkster Sektor waren die Technologiewerte, die von den Gewinnen der Halbleiterwerte profitierten. "Nach den insgesamt starken Nvidia-Zahlen und mit Blick auf den für morgen erwarteten Börsengang von Anthropic könnte sich die Stimmung rund um Tech-Aktien wieder aufhellen", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. "Dies wäre ein wichtiger Richtungswechsel, denn die zuletzt deutlich gestiegene Skepsis gegenüber der Rentabilität von KI-Investitionen, den Bewertungen im Tech-Sektor und der Nachhaltigkeit des Wachstums hat inzwischen auch an den Aktienmärkten insgesamt Spuren hinterlassen." Aktien von ASML legten mit 3,8 Prozent deutlich zu. Ausreißer waren Prosus . Deren Aktien verloren 6,8 Prozent, nachdem die Beteiligung Tencent mit ihren Zahlen enttäuscht hatte.

Unter den leicht nachgebenden Versicherern präsentierten sich Generali stabil. Bei dem italienischen Versicherer läuft es besser als gedacht. Laut Chef Philippe Donnet ist man "voll auf Kurs", sämtliche Ziele des Planungszeitraums von 2024 bis 2027 zu übertreffen. Für 2026 erwartet Generali nun einen jährlichen Zuwachs beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) von mehr als 14 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2024. Das ist weitaus mehr als die bislang jährlich im Mittel angepeilte Spanne von 8 bis 10 Prozent.

Am Ende des Feldes lagen die Rohstoffwerte. "Die erneut gestiegenen Inflations- und Zinssorgen in den USA haben die Anleger verunsichert", stellte Lipkow fest. Vor dem Protokoll der US-Notenbank am Abend sei daher Vorsicht angesagt. "Nach den zuletzt überraschend hohen Preissteigerungen und den zunehmenden Hinweisen auf eine erneute Beschleunigung der Inflation werden die Anleger besonders genau auf die Einschätzungen der Fed-Mitglieder achten", so Lipkow. Entscheidend sei die Frage, ob weitere Zinserhöhungen tatsächlich näher rücken und wie groß die Unterstützung für einen restriktiveren geldpolitischen Kurs innerhalb der Notenbank inzwischen ist./mf/stk