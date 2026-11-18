PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienindizes haben sich am Mittwoch dem Sog der schwächelnden US-Börsen nicht entziehen können. Der zunächst robuste EuroStoxx 50 drehte mit dem Handelsstart in New York endgültig ins Minus und schloss 0,93 Prozent tiefer bei 6.154,39 Punkten. Damit verzeichnete der Leitindex der Eurozone den vierten Verlusttag in Folge.

Ähnlich erging es dem Züricher SMI , der letztlich um 0,60 Prozent auf 14.886,12 Punkte nachgab. In London verabschiedete sich der FTSE 100 mit einem Abschlag von 1,30 Prozent auf 10.551,17 Zähler. Ihn belasteten vor allem deutliche Kursverluste der schwer gewichteten Rohstoff- und Öltitel./gl/he