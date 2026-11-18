FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch ein beruhigender Quartalsbericht des KI-Riesen Nvidia gibt dem Dax am Mittwoch zunächst nicht den ersehnten Erholungsimpuls. Der X-Dax signalisiert für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn lediglich ein kleines Plus von 11 Punkten auf 26.056 Punkte.

Von seinem Rekord am vergangenen Donnerstag war der Dax zuletzt um fast 1.000 Punkte oder 3,5 Prozent zurückgefallen. Verantwortlich hierfür war vor allem die miese Laune im Tech-Sektor. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie landete tags zuvor auf dem tiefsten Niveau seit dem Sommer - fast 12 Prozent unter seinem Höchststand von Anfang Oktober. Die anfängliche Krise der KI-Werte zieht damit breitere Kreise.

Die Nervosität vor den stets wegweisenden Nvidia-Zahlen erwies sich am Vorabend zwar als unbegründet. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Message des aktuell in einer Führungskrise steckenden KI-Konzerns - nach dem Motto "Wir haben das im Griff!". Das Geschäft laufe eigentlich wie immer, die Nachfrage übersteige die Kapazitäten. Sein Kollege Tom O'Malley von Barclays sieht die Führung, Verzögerungen in der Rechenzentrumsinfrastruktur und China-Risiken aber zunächst weiter als Belastungsfaktoren. Und zumindest letztere strahlen auf die gesamte Branche ab.

Inmitten der angeschlagenen Stimmung steht an diesem Donnerstag der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf der Agenda, der in aller Munde ist. Geopolitisch im Fokus ist ein historisches Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin.

Zunächst präsentieren sich Werte wie Siemens Energy und Infineon am Mittwochmorgen etwas erholt. Im Fokus stehen im an Unternehmensnachrichten armen Handel aber vor allem Analystenempfehlungen.

So stehen Carl-Zeiss Meditec unter Druck, die von Barclays neben FMC zu den schwächsten Werten im MedTech-Bereich für 2027 gehalten werden. Siltronic profitieren derweil von einer Kaufempfehlung von Berenberg. Der Waferhersteller sei ein "Spätblüher", schrieb Experte Gustav Froberg. Die immense Servernachfrage bis 2028 werde diesem nun den "Ergebnisboom" bringen, den viele Siltronic-Kunden bereits erlebt hätten.

Siemens-Aktien veränderten sich trotz einer Empfehlung von Oddo BHF zunächst kaum./ag/mis