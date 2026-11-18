FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nachlese des Quartalsberichts von Nvidia kommt am Mittwoch bei deutschen Werten aus der Technologiebranche zunächst recht gut an. In der Breite zeigt sich auf der Handelsplattform Tradegate bei KI-Aktien ein Erholungsversuch, der im Dax bei Infineon und Siemens Energy zu deutlichen Anstiegen führte.

Im MDax schlossen sich Ausrüster- und Zulieferwerte wie Aixtron und Suss Microtec an. Vor allem erholte sich dort vorbörslich aber Siltronic nach einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank. Analyst Gustav Froberg sieht im Waferhersteller einen "Spätblüher" und signalisiert einen "Ergebnisboom".

KI-Anleger müssen am Mittwoch nach den Nvidia-Zahlen erst einmal neu abwägen, ob der zuletzt immer breitere Kreise ziehende Rückzug aus dem Sektor weitergeht. Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sah am Morgen einen vielleicht "kleinen Schritt zu einer Minderung der Tech-Sorgen".

Nvidia gab nach US-Börsenschluss auch bei der eigenen Aktie Auftrieb, der zuletzt mit etwa zwei Prozent aber kleiner wurde. Die Augen der Anleger richten sich nun bereits auf den Börsengang von Anthropic an diesem Donnerstag.

Bei der Vorlage von Quartalszahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, machte die Nvidia-Interimschefin Colette Kress deutlich, dass das explosive Wachstum im KI-Boom auch ohne den zurückgetretenen Konzernchef Jensen Huang weitergehen werde. Außerdem erteilte sie dessen Bereitschaft zu einer Rückkehr eine Absage. Laut dem Barclays-Analysten Tom O'Malley wurden damit die beiden wichtigsten Fragen von Anlegern beantwortet.

"Nach einigen turbulenten Handelstagen können die Märkte heute Morgen aufatmen", kommentierte Deutsche-Bank-Experte Jim Reid die Geschäftszahlen von Nvidia. Der Chipriese habe beim Gewinn und dem Umsatz die Erwartungen deutlich übertroffen und Zuversicht hinsichtlich der künftigen Nachfrage nach seinen Chips signalisiert. In einem durchwachsenen Umfeld an den Asien-Börsen konnte am Mittwoch vor allem die technologielastige Börse in Seoul etwas zulegen.

Marktexperte Jochen Stanzl von der Consorsbank ist aber noch skeptisch, ob die Erholung nachhaltigen Charakter hat. Die Erleichterung über bessere Quartalszahlen von Nvidia sei "nach wenigen Stunden verpufft", schrieb er mit Blick auf die nachbörsliche Kursentwicklung bei dem Chipriesen, die nach zeitweise bis zu fünf Prozent Plus wieder etwas nachließ. Die Aktie kommt vom jüngst erreichten Tief seit Sommer 2025.

"Ohne Jensen Huang wird Nvidia nicht mehr dasselbe Unternehmen sein wie zuvor", sagt Stanzl. Anleger bleiben vorsichtig, da die Geschäfte zwar gut liefen, hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens aber zu viele Fragezeichen offen blieben. Die bisherige Finanzchefin Colette Kress sei dafür bekannt, intern bereits bremsend auf Huangs Ausgabenpläne gewirkt zu haben. So hat Nvidia bereits viel Geld in andere KI-Unternehmen gesteckt./tih/ag/mis