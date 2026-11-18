NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich nach ihrer jüngsten Talfahrt am Mittwoch etwas stabilisiert. Obwohl die Anleger starke Geschäftszahlen und einen guten Ausblick des KI-Chipgiganten Nvidia nicht honorierten, legte der Auswahlindex Nasdaq 100 zuletzt um 0,21 Prozent auf 27.058 Punkte zu. Ihn stützten Kursgewinne einiger Nvidia-Branchenkollegen sowie von Schwergewichten wie Amazon und SpaceX .

Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor. Ein Erfolg "könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben", schrieb Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG.

Der marktbreite S&P 500 kam zur Wochenmitte mit einem Minus von 0,26 Prozent auf 7.321 Zähler wenig von der Stelle. Derweil verlor der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial weitere 1,10 Prozent auf 50.203 Punkte. Damit erreichte er den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten.

Die vorbörslich noch erholten Nvidia-Aktien büßten weitere 2,5 Prozent ein, obwohl der Konzern über ein rasantes Quartalswachstum berichtete, welches sich im Weihnachtsgeschäft fortsetzen soll. Sie behaupteten sich aber immerhin über dem jüngsten Tiefstand seit Juli vergangenen Jahres. Für den jüngst zurückgetretenen Mitgründer und Chef Jensen Huang wird es keine Rückkehr ins Unternehmen geben, der Verwaltungsrat sprach sich dagegen aus.

Der wichtige Halbleitersektor zeigte nach den Nvidia-Zahlen eine insgesamt durchwachsene Entwicklung. Für die seit Jahresbeginn immer noch starken Sandisk -Titel ging es um weitere 4,5 Prozent bergab. Ähnlich sah es bei Marvell Technology mit einem Minus von 3,8 Prozent nach der jüngsten Stabilisierung aus. Auch bei Qualcomm mussten die Anleger einen deutlichen Kursrückgang verkraften. Dagegen legten Broadcom , AMD und Cisco klar zu.

Nach Nvidia richten sich die Blicke der Anleger nun auf das Börsendebüt des KI-Konzerns Anthropic. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist für die Aktien und der Ausgabepreis wird veröffentlicht. Erster Handelstag ist voraussichtlich Donnerstag. Die Preisspanne reicht von 70 bis 78 US-Dollar, angestrebt wird eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar.

"Die gegenüber den ursprünglich diskutierten Größenordnungen zurückhaltendere Bewertung scheint sich auszuzahlen", kommentierte Experte Bouhmidi. Vor allem Privatanleger zeigten ein großes Interesse. Vor diesem Hintergrund "erscheint ein Ausgabepreis oberhalb von 80 US-Dollar zunehmend wahrscheinlich. Damit würde das öffentliche Emissionsvolumen auf mehr als 66 Milliarden Dollar steigen. Das wäre weiterhin weniger als beim Börsengang von SpaceX, läge aber deutlich über den Erwartungen von vor zwei Wochen." Angesichts von Nvidia und Anthropic gerieten die Quartalsbilanzen der Handelsriesen Target und Lowe's in den Hintergrund. Die Aktien der Baumarktkette Lowe's stiegen um 0,8 Prozent und die von Target um 6,4 Prozent.

Die Aktien von Krankenversicherern gerieten weiter unter Druck. Als Dow-Schlusslicht büßten Unitedhealth 9,6 Prozent ein. Außerhalb des New Yorker Leitindex ging es für die Titel der Branchenkollegen Humana US4448591028>, Centene und CVS Health um 4,2 bis 11,5 Prozent bergab. Als Belastung erwies sich eine geplante Gesetzesverschärfung der US-Regierung für Erstattungszahlen an die Versicherer./gl/he