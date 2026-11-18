18. Nov (Reuters) - Der ⁠Schuldenberg des französischen Zugherstellers Alstom ist vor dem Hintergrund von Verzögerungen und technischen Problemen bei deutschen Aufträgen deutlich gewachsen. Die Nettoverschuldung habe sich zwischen April und September auf 1,1 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, teilte der Konzern am Mittwoch mit. In den sechs Monaten bis zum 30. September sei sie um ‌700 Millionen Euro geklettert, während das bereinigte Nettoergebnis mit 822 Millionen Euro ins Minus gerauscht sei.

Anleger reagierten verschreckt: Die Aktie fiel um mehr als neun Prozent auf 9,04 Euro. Dies ist ⁠der tiefste Stand ⁠seit mehr als 21 Jahren. Die Titel haben in diesem Jahr rund 64 Prozent an Wert eingebüßt. Allein wegen der Prognosesenkung infolge der Probleme mit den Nahverkehrszügen vom Typ Coradia Max in Deutschland waren die Papiere Anfang November um mehr als ein Viertel eingebrochen.

Die von mehreren deutschen Bundesländern georderten Coradia-Max-Züge sollten in diesem Jahr eigentlich das Produktionswachstum antreiben. Technische Probleme und zusätzliche Testanforderungen hätten den ‌Zeitplan jedoch verlängert, erklärte Alstom. Die Probleme verursachten zusätzliche Arbeiten ‌und Terminüberschreitungen bei einigen Projekten.

WEGE ZUM SCHULDENABBAU UNKLAR

Alstom nannte wenig Details zu dem angekündigten Plan, die Schulden um zwei Milliarden Euro zu drücken. Analysten forderten daher mehr Klarheit über den Finanzierungsbedarf des Konzerns. Die Möglichkeiten für ⁠Verkäufe von Unternehmensteilen erschienen "etwas begrenzt", kommentierte Deutsche-Bank-Analystin Gael de-Bray. Sie rechne damit, dass der geplante Schuldenabbau ‌größtenteils auf eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gestützt werde. UBS ⁠erklärte in einer Studie, die Bilanz bleibe mangels Klarheit über den Schuldenabbau die größte Belastung, auch wenn das Management bei dem schwierigen deutschen Projekt entschlossener geklungen habe. Eine mögliche Bezugsrechtsemission vor dem Kapitalmarkttag von Alstom im zweiten Quartal 2027 bleibe das Basisszenario.

VORSTAND BESCHWICHTIGT - ‌ORGA WIRD UNTER DIE LUPE GENOMMEN

Der neue Konzernchef Martin ⁠Sion versuchte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, ⁠die Anleger zu beruhigen. Die Entwicklung der Coradia-Max-Plattform sei wegen Verzögerungen und Kostenüberschreitungen schmerzhaft gewesen. Er betonte jedoch, das Produkt sei gut und die jüngste Überarbeitung des Zeitplans dürfte "die letzte Terminverschiebung beim Coradia Max" sein. Das Unternehmen nehme zudem eine umfassende Überprüfung seines Betriebsmodells und seiner Organisationsstruktur vor, erklärte der Firmenchef. Entscheidungen würden vor Ende 2026 erwartet und Einzelheiten sollten auf der Investorenveranstaltung im kommenden Jahr vorgestellt werden. Alstom will damit seine Kreditwürdigkeit im Investment-Grade-Bereich schützen. Moody's hatte in der vergangenen Woche den Ausblick für Alstom auf negativ gesenkt und zugleich die Einstufung "Baa3" bestätigt, ⁠die niedrigste Stufe im Investment-Grade-Bereich.

(Bericht von Zakarya Meliani, Elena Smirnova, bearbeitet von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)