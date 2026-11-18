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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Medienkonzerns seine Ergebnisschätzung und hob das anhaltend schwache Werbegeschäft hervor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:38 / GMT

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