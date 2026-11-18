Die Aktie von KI-Unternehmen Anthropic wird zum Emissionspreis von 83 Dollar (etwa 76 Euro) das Stück an die Börse kommen. Das berichten mehrere US-Medien, darunter CNBC und Bloomberg, unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen. Damit platziert Anthropic die Aktie noch oberhalb der avisierten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Der Schritt hatte sich angesichts hoher Nachfrage zuletzt abgezeichnet.

Anthropic käme damit bei voller Verwässerung der Aktien auf eine Bewertung zum Börsenstart von 1,5 Billionen Dollar. Der Verkauf der 825 Millionen Aktien zu 83 Dollar würde einen Brutto-Emissionserlös von 68,5 Milliarden Dollar für das Unternehmen bedeuten. Zusammen mit einer zeitgleich stattfindenden Privatplatzierung von Aktien bei Investoren wie Google oder Amazon, die 26 Milliarden Dollar bringen soll, würde Anthropic durch die Neuausgabe von Aktien 94,5 Milliarden Dollar Erlös erzielen.

Für Privatanleger in Deutschland bedeutet der Emissionspreis von 83 Dollar je Aktie, dass alle, die bei der Zeichnung ein niedrigeres Limit gewählt haben, leer ausgehen. In Deutschland ließ der IPO-Prospekt Gebote von bis zu 120 Dollar zu, damit im Falle einer Platzierung oberhalb des ursprünglichen Angebotspreises der Prospekt weiter gültig bleibt.

Im vorbörslichen Handel am Handelsplatz von Lang & Schwarz war die Aktie heute mit einem Kurs von 104,50 Euro aus dem Handel gegangen – 37,5 Prozent über dem nun erhöhten Emissionspreis. Morgen steht dann der erste Handelstag an der Nasdaq an – und somit auch der erste echte Börsenkurs von Anthropic.