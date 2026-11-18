BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat bei einem Besuch der Forschungsstation Neumeyer III in der Antarktis die Wichtigkeit von Klimaschutz betont und sieht die gesamte Regierung hinter diesem Ziel vereint. Der Klimaschutz habe für die Bundesregierung größte Priorität, sagte sie in einer per Video aus der vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) betriebenen Station an der Atlantikseite der Antarktis übertragenen Pressekonferenz.

Mit Investitionen in eine klimaneutrale Zukunft stärke man auch die Wirtschaft "Da bin ich der Überzeugung, wenn es ein Land kann, dann sind wir das. Und deswegen muss ich kein einziges anderes Kabinettsmitglied überzeugen", sagte sie. Das ganze Kabinett, alle Ministerien inklusive Bundeskanzler seien innerlich motiviert. Friedrich Merz wurde kürzlich von Klimaschützern kritisiert, weil er nicht zur aktuellen Klimakonferenz ins türkische Antalya reist.

AWI-Direktor Hajo Eicken sagte zur Bedeutung der Klimaforschung in der Antarktis, dort zeichne sich eventuell so etwas wie ein "Geschenk der Natur" ab. Die Klimaveränderungen verursachen demnach zunehmende Niederschläge in der Antarktis. "Das würde bedeuten, dass wir erst mal zumindest für einen kurzen Zeitraum Zeit sparen, in dem Sinne, dass also dem Meer Wasser entzogen wird. Das wird hier in der Antarktis abgelegt." Dieser Effekt könnte demnach dem Anstieg des Meeresspiegels, der Küstenregionen bedroht, entgegenwirken. Möglicherweise kaufe das etwas Zeit, um in der Politik im internationalen Rahmen "robustere Lösungen" auszuarbeiten./jr/DP/mis