WARSCHAU (dpa-AFX) - Russlands Geheimdienste sollen einem polnischen Zeitungsbericht zufolge Ende Oktober eine gewaltvolle Provokation an Polens Grenze zur Exklave Kaliningrad geplant haben. "Wir hatten Informationen über konkrete Objekte, die angegriffen werden sollten. Die Russen rechneten mit vielen Opfern", zitiert die Tageszeitung "Rzeczpospolita" einen anonymen Gesprächspartner bei den polnischen Sicherheitsdiensten. Gleichzeitig soll demnach ein vorgetäuschter Angriff auf ein Ziel auf russischem Gebiet geplant worden sein.

Polen hatte Ende Oktober Polizei, Grenzschutz und Militär zu einem großangelegten Einsatz an die Grenze zu Kaliningrad geschickt und dieses auch publik gemacht. Regierungschef Donald Tusk sagte damals, es habe von den Geheimdiensten sehr genaue Informationen gegeben, wonach es zum Eindringen bewaffneter Menschen auf das polnische Staatsgebiet kommen könne.

Ziel der Provokation: Polen sollte Ukraine-Hilfe einstellen

Der Großeinsatz habe die Provokation verhindert, schrieb nun die "Rzeczpospolita". In dem Zeitungsbericht heißt es weiter, Russland habe die Tat so organisieren wollen, dass sie der Ukraine angelastet würde. "Natürlich wären diejenigen, die die Grenze überschritten hätten, höchstwahrscheinlich erschossen worden. Oder man hätte bei ihnen Ausweise gefunden, die darauf hindeuten, dass sie aus der Ukraine stammen", so das Zitat eines Beamten. Ziel der Aktion sollte demnach sein, dass Polen seine Hilfe für die Ukraine einstellt.

Wie die "Rzeczpospolita" schreibt, kamen die ersten Warnungen über eine mögliche Provokation an der Grenze von ausländischen Geheimdiensten. Dies sei im Einklang mit Erkenntnissen von Polens Sicherheitsbehörden gewesen. Das Blatt zitiert eine Quelle mit den Worten, die "rote Lampe" sei bei den Verantwortlichen angegangen, als auf der russischen Seite der Grenze plötzlich Offiziere eines russischen Geheimdienstes aufgetaucht seien, der typischerweise solche Sabotageakte koordiniert. Dies ist in der Regel der Militärgeheimdienst GRU.

Regierung in Warschau nennt keine Details

Die Regierung in Warschau kommentierte den mutmaßlichen russischen Plan zunächst nicht. Das Blatt zitierte lediglich Geheimdienstminister Tomasz Simoniak mit den Worten, es habe eine "reale Bedrohung" gegeben. Weitere Details könne er nicht nennen.

Das EU- und Nato-Mitglied Polen teilt sich mit der russischen Exklave Kaliningrad eine 232 Kilometer lange Grenze. Dieses hochgerüstete Gebiet ist von den Nato-Mitgliedern Polen und Litauen umgeben und gilt als "Moskaus unsinkbarer Flugzeugträger".

Erst im Sommer gab es US-Medienberichte über neue Geheimdienstinfos darüber, dass der russische Präsident Wladimir Putin innerhalb der nächsten Jahre versuchen könnte, die Entschlossenheit der Nato mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland zu testen. Mögliche Szenarien reichen von einer Cyberattacke bis zu einem klein angelegten Eindringen von Soldaten in nicht gekennzeichneten Uniformen in ein Nato-Land./dhe/DP/jha