London, 17. ⁠Nov (Reuters) - Die hohen Energiepreise haben die Inflation in Großbritannien im Oktober auf den höchsten Stand seit einem Jahr getrieben. Die Teuerungsrate stieg im vergangenen Monat auf 3,6 Prozent, nach 3,5 Prozent im September, wie am Mittwoch ‌veröffentlichte offizielle Zahlen zeigen. Das Ziel der Bank of England (BoE) von 2,0 Prozent liegt damit bereits recht weit entfernt. Sie hatte Anfang ⁠des Monats ⁠auf den starken Preisauftrieb reagiert und erstmals seit drei Jahren die Zinsen angehoben - auf das aktuelle Niveau von 4,00 Prozent. An den Finanzmärkten wird von einer weiteren Erhöhung im Dezember ausgegangen, auch wenn die von der BoE stark beachtete Inflation im Servicesektor im Oktober ‌mit 3,7 Prozent einen Tick niedriger ausfiel ‌als von Experten erwartet.

"Die heute etwas niedriger ausgefallenen Daten machen eine Zinserhöhung im Dezember weniger wahrscheinlich, ändern aber im Großen und Ganzen kaum etwas am ⁠Ausblick", sagte David Rees, Chefökonom beim Vermögensverwalter Schroders. Nach den Inflationsdaten taxierten ‌Investoren die Chancen auf einen Zinsschritt ⁠im Dezember auf 80 Prozent. Zuvor hatten sie 90 Prozent veranschlagt. Sie rechnen jedoch weiterhin 2027 mit zwei bis drei zusätzlichen Zinsschritten. Einen solchen Zinsausblick bezeichnete BoE-Chefvolkswirt Huw Pill jüngst ‌als "nicht abwegig".

Großbritannien ist in hohem Maße ⁠von den Kosten für importiertes ⁠Erdgas abhängig, das zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt wird. Die Notenbank rechnet mit einem weiter steigenden Preisauftrieb auf der Insel: Sie prognostiziert für das zweite Quartal 2027 eine Inflationsrate von nahezu fünf Prozent im Zuge höherer Energiepreise infolge des Iran-Krieges. Die Kerninflationsrate – bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak ausgeklammert werden – verharrte im Oktober bei 2,8 Prozent.

(Bericht von David Milliken, geschrieben ⁠von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)