Berlin, 18. Nov (Reuters) - ⁠Der Bund will mit neuen Kontrollregeln für die Bahn die Eisenbahninfrastruktur in Deutschland besser steuern. In der sogenannten Leistungsvereinbarung InfraGO sei festgeschrieben, wie mehr als 80 Milliarden Euro konkret in den kommenden fünf Jahren ins Schienennetz fließen sollen, sagte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger am Mittwoch in Berlin bei der Vorlage des Entwurfs. "Mit der Leistungsvereinbarung holen wir uns das Heft des Handelns ‌zurück", sagte der CDU-Politiker jüngst der "Bild"-Zeitung. "Wir machen klare Vorgaben, definieren konkrete Ziele und kontrollieren konsequent, ob die Bahn sie erreicht."

80 MRD EURO FÜR FÜNF JAHRE - SO VIEL GELD WIE "NIE ZUVOR"

Die Bahn soll auf Druck der Politik ⁠zuverlässiger und vor ⁠allem im Fernverkehr pünktlicher werden. Die neue Leistungsvereinbarung (LV InfraGO) soll ab dem 1. Januar 2027 die Finanzierung und Steuerung der Schieneninfrastruktur grundlegend verändern. Ziel ist es, dass der Bund mehr Kontrolle über die Bahn und die Sanierung des Schienennetzes bekommt. Denn der Bund steckt mehr Geld in den Staatskonzern, um diesen samt der maroden Infrastruktur fitter für die Zukunft zu machen. Zwischen 2027 und 2031 werden über 80 Milliarden Euro zur Sanierung der Schieneninfrastruktur bereitgestellt. "So viele ‌Bundesmittel standen in so kurzem Zeitraum zur Sanierung der Schiene nie ‌zuvor zur Verfügung", heißt es in der Präambel der Vereinbarung. Diese soll für den Einstieg in die Trendwende sorgen, um den "jahrelangen Verfall der Schieneninfrastruktur zu stoppen".

Steuerung und Kontrolle der Bundesmittel sollen nach Vorbild der Schweiz neu geordnet werden. Statt bisher Zielverfehlungen erst ⁠Jahre später zu sanktionieren, soll es ein engmaschiges Monitoring- und Kontrollsystem geben, damit bereits bei drohenden Zielverfehlungen verbindlich gegengesteuert ‌werden kann. Dafür soll es Quartals- und Jahresgespräche mit der ⁠Bahninfrastrukturtochter DB InfraGO geben. Notfalls drohen Strafzahlungen. In der LV InfraGO sind 71 Kennzahlen vorgesehen - 40 zur Leistung, 20 zum Berichtswesen und elf zu den Finanzen.

SANIERUNG VON 500 BAHNHÖFEN UND 13 STRECKEN-KORRIDOREN

Zudem soll erstmals das Besteller-Ersteller-Prinzip umgesetzt werden: Der Bund definiert seine Ziele und die DB InfraGO bietet dazu entsprechende Leistungen ‌an. Konkret sollen etwa 500 Bahnhöfe modernisiert und 13 Strecken-Korridore ⁠saniert werden - und zwar so, dass auf den ⁠Strecken zehn Jahre lang keine weiteren Bauarbeiten nötig sind und spätestens 100 Tage nach Wiederinbetriebnahme die Störungen um 80 Prozent verringert werden. Ferner sollen bis 2031 mindestens 1000 Streckenkilometer mit dem digitalen Zugleitsystem ETCS ausgerüstet werden.

Die Bahn und die Bundesregierung hatten kürzlich angekündigt, das Tempo bei der Sanierung des Schienennetzes zu drosseln, um für mehr Verlässlichkeit bei den Bauarbeiten und im Zugverkehr zu sorgen. Bis 2031 sollen nur noch 13 statt der bisher geplanten 21 Hauptstrecken modernisiert werden.

Teil des neuen Infrastruktur-Gesamtkonzeptes ist auch der sogenannte Infraplan 2026, den das Ministerium bereits im Oktober vorgestellt hat. Der Bund gibt damit für 2026 bis 2030 Ziele und Prioritäten vor, die die ⁠DB InfraGO umsetzen soll. Abschließend soll - möglichst ab 2028 - ein Eisenbahninfrastrukturfonds als dauerhaft angelegter Finanzierungstopf des Bundes dazukommen.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)