Berlin, 18. ⁠Nov (Reuters) - Der CDU-Haushälter Andreas Mattfeldt hat sich zustimmend zur Senkung der Stromsteuer geäußert, aber eine radikal veränderte Haushaltsaufstellung gefordert. "Die Ergebnisse des nächtlichen Koalitionsausschusses sind zumindest ein Anfang, aber mehr auch nicht", sagte der CDU-Politiker ‌der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Wohlwollend interpretiert könnten sie der Auftakt für Konsolidierungsmaßnahmen historischen Ausmaßes im Haushalt 2028 und für eine grundlegende ⁠Neuausrichtung ⁠des gesamten Haushaltsaufstellungsverfahrens sein", fügte Mattfeldt hinzu. "Wir müssen das Haushaltsaufstellungsverfahren grundlegend verändern."

Mattfeldt hatte wie andere CDU-Politiker vergangene Woche die Haushaltsaufstellung für 2027 kritisiert. Da die schwarz-rote Koalition nur über zwölf Stimmen Mehrheit im Bundestag verfügt, galt es in der Unions-Spitze als wichtig, unbedingt ‌die Stromsteuersenkung durchzusetzen. Mattfeldt forderte mit ‌Blick auf die nächste Haushaltsaufstellung, dass dabei "maßgeblich auch die Handschrift der Union" erkennbar sein müsse. "Wenn sich die Berichterstatter im parlamentarischen Verfahren nicht auf Änderungen ⁠verständigen können, bleibt es beim SPD-geprägten Entwurf des Bundesfinanzministers. Dieses strukturelle ‌Ungleichgewicht zulasten der Union kann ⁠und darf so nicht bleiben", sagte er.

Nach Ansicht von Mattfeldt könne der Bundeshaushalt durch Einsparungen und strukturelle Reformen "vergleichsweise schnell konsolidiert" werden. Er wisse aus seinen mittlerweile 18 Haushaltsberatungen, dass es ‌überall Einsparpotenziale gebe. "Allein in dieser ⁠Woche habe ich innerhalb kürzester ⁠Zeit Einsparmöglichkeiten von fast zehn Milliarden Euro identifiziert", sagte er, ohne Details zu nennen. Wichtig sei aber, dass die Fraktionsführungen von CDU/CSU und SPD den Willen haben müssten, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. "Sobald es konkret darum geht, Leistungen zu streichen, Förderprogramme zurückzufahren oder Ausgaben zu reduzieren, wird der Aufschrei in der Republik groß sein. Aber das muss Politik aushalten", erklärte Mattfeldt.

(Bericht von ⁠Andreas RinkeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)