HAMBURG (dpa-AFX) - Immer mehr Jugendliche probieren nach Angaben der DAK-Gesundheit Nikotinbeutel. 24,2 Prozent der Schüler und 15,4 Prozent der Schülerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren haben das Rauschmittel schon einmal konsumiert, wie aus einer Sonderauswertung der DAK und des Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) hervorgeht.

In den vergangenen drei Jahren sei die Probierquote in dieser Altersgruppe bei den Jungen um 59,2 Prozent und bei den Mädchen um 49,5 Prozent gestiegen. Die Ergebnisse beruhen auf Selbstauskünften im Rahmen des DAK-Präventionsradars. In der Gruppe der Kinder und Jugendlichen von 9 bis 17 Jahren hatten 2022/23 erst 5,4 Prozent Konsumerfahrung. 2025/26 waren es bereits 7,1 Prozent.

Verkauf in Deutschland nicht erlaubt

Nikotinbeutel sind kleine Päckchen ohne Tabak, die zwischen Oberlippe und Zahnfleisch gelegt werden. Sie enthalten Nikotin, das über die Mundschleimhaut in den Körper gelangt, und schmecken nach unterschiedlichen Aromen. In Deutschland dürfen sie nicht verkauft werden. Online-Shops bieten sie aber an.

DAK-Vorstandschef Andreas Storm bewertete den steigenden Konsum von Nikotinbeuteln durch Jugendliche als Warnsignal. "Weil Nikotinbeutel erhebliche Gesundheitsrisiken haben und bereits in jungen Jahren abhängig machen können, warne ich vor einer möglichen Legalisierung." Statt in der Debatte über die Tabaksteuer eine Freigabe von Nikotinbeuteln zu diskutieren, müssten Kinder und Jugendliche besser geschützt werden. "Dazu gehören konsequente Kontrollen des Online-Handels und intensive Aufklärung über Gesundheitsrisiken des Konsums", so Storm.

Nach Angaben des Leiters des IFT-Nord, Reiner Hanewinkel, zeigt die Auswertung, dass Jugendliche, die mindestens einmal im Monat und damit regelmäßig Nikotinbeutel konsumieren, häufig parallel noch rauchen und vapen. "Dieser Mischkonsum führt oft zu einer höheren Nikotinaufnahme." Nikotin sei ein Nervengift und könne vor allem bei Kindern und Jugendlichen die Gehirnentwicklung beeinträchtigen.

Mehr als 27.000 Schüler befragt

Für die aktuelle Auswertung hat das IFT-Nord die Daten des DAK-Präventionsradars aus dem Schuljahr 2025/26 genutzt und mit denen aus dem Schuljahr 2022/23 verglichen. Für 2025/26 gingen die Angaben von 27.565 Schülerinnen und Schülern im Alter von 9 bis 17 Jahren in die Analyse ein. Die Online-Befragung fand in den Klassenstufen fünf bis zehn zwischen November 2025 und Februar 2026 an 141 Schulen in 15 Bundesländern statt.

Die DAK-Gesundheit ist mit 5,4 Millionen Versicherten die drittgrößte Krankenkasse Deutschlands und engagiert sich nach eigenen Angaben besonders für Kinder- und Jugendgesundheit./moe/DP/mis