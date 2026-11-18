Rümlang (Schweiz) / London (Vereinigtes Königreich), 18. November 2026 – Drei Jahre lang hat sich dormakaba neu aufgestellt. Jetzt beginnt das nächste Kapitel: profitables Wachstum. dormakaba, ein weltweit führender Anbieter von Zutrittslösungen, gibt heute neue mittelfristige Finanzziele bis zum Geschäftsjahr 2028/29 bekannt. Das Unternehmen veröffentlicht sie vor seinem Capital Markets Day, der heute in London stattfindet. Dort zeigen CEO Till Reuter und Mitglieder des Executive Committee, wie dormakaba profitabel wachsen und diese Ziele erreichen will. Sie stellen dazu die Strategie, die operativen Prioritäten und den finanziellen Rahmen vor. Die Veranstaltung wird zudem live übertragen.

Der Ausgangspunkt: drei Jahre Umbau

Die dreijährige Transformation hat Einsparungen von CHF 235 Mio. gebracht und mit 16,1 % die höchste bereinigte EBITDA-Marge der Unternehmensgeschichte. Darauf baut dormakaba jetzt auf. Das Unternehmen bestätigt seine bereits angekündigten Ziele für das Geschäftsjahr 2026/27 und stellt neue Mittelfristziele bis 2028/29 vor. Sie ersetzen die bisherigen Mittelfristziele. Die neuen Ziele spiegeln das Vertrauen in die Marktposition, die Umsetzungsstärke und das Wachstumspotenzial von dormakaba wider:

Organisches Nettoumsatzwachstum von 3–5 % pro Jahr, ergänzt durch anorganisches Wachstum von 3–5 % pro Jahr über den Zyklus bis zum Geschäftsjahr 2028/29

Operative Gewinnmarge von rund 14 % gemäss IFRS Accounting Standards bis zum Geschäftsjahr 2028/29, ein Plus von rund 400 Basispunkten gegenüber 10 % im Geschäftsjahr 2025/26

Cash Conversion 1 von rund 100 % pro Jahr über den Zyklus

von rund 100 % pro Jahr über den Zyklus Kapitalrendite (ROCE) 2 von über 35 % bis zum Geschäftsjahr 2028/29, bei unverändertem Konsolidierungskreis.

„Heute ist ein wichtiger Meilenstein für dormakaba“, sagt Till Reuter, CEO von dormakaba. „In den vergangenen drei Jahren haben wir unser Unternehmen umgebaut und deutlich profitabler gemacht. Damit haben wir eine starke Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Jetzt erhöhen wir unsere Ambitionen – mit neuen Zielen bis zum Geschäftsjahr 2028/29.“

Der Weg: drei Prioritäten, getragen von Innovation

Zum Auftakt des Capital Markets Day zeigt Till Reuter, wie dormakaba in die nächste Wachstumsphase geht. Drei Prioritäten stehen im Mittelpunkt: der Wachstumsplan für Nordamerika, der Ausbau des Geschäfts in wichtigen Zielbranchen und eine fokussierte globale Service-Strategie. Dahinter stehen hohe Investitionen in Innovation. Gemeinsam werden diese Prioritäten profitables Wachstum bringen, den Unternehmenswert steigern und dazu beitragen, die neuen Mittelfristziele zu erreichen.

„Bei intelligenten Geräten wollen wir unsere Führungsposition weiter ausbauen“, sagt Reuter. „Innovation und gezielte Akquisitionen werden unser Wachstum dabei deutlich beschleunigen. Sie helfen uns, in Nordamerika zu expandieren, unsere Position in wichtigen Zielbranchen zu stärken und grosse Chancen im Servicegeschäft zu nutzen. So wachsen wir schneller und schaffen langfristig Wert. Megatrends wie steigende Sicherheitsanforderungen, Nachhaltigkeitsvorgaben und die Digitalisierung kommen uns dabei zugute. Unser Geschäftsmodell ist robust und breit aufgestellt, und mit kurzfristigem wirtschaftlichem Gegenwind können wir umgehen. Deshalb sind wir zuversichtlich, diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen.“

Die Hebel: So setzt dormakaba die Ziele um

Am Capital Markets Day stellen Till Reuter und Mitglieder des Executive Committee die wichtigsten Wachstumstreiber im Detail vor:

Nordamerika als wichtigster Wachstumsmotor: Heather Torrey, Head Americas, stellt gezielte Initiativen vor. Damit will dormakaba in der Region deutlich Marktanteile gewinnen und schneller expandieren.

Heather Torrey, Head Americas, stellt gezielte Initiativen vor. Damit will dormakaba in der Region deutlich Marktanteile gewinnen und schneller expandieren. Zielbranchen und Services: Chief Commercial Officer Steve Bewick erläutert, wie dormakaba in wichtigen Zielbranchen schneller wachsen will. Dafür setzt das Unternehmen auf Innovationen, die sich an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten, und auf eine globale Service-Strategie. Mit erweiterten, wiederkehrenden Serviceangeboten will dormakaba das Potenzial der vielen bereits installierten Produkte besser nutzen.

Chief Commercial Officer Steve Bewick erläutert, wie dormakaba in wichtigen Zielbranchen schneller wachsen will. Dafür setzt das Unternehmen auf Innovationen, die sich an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten, und auf eine globale Service-Strategie. Mit erweiterten, wiederkehrenden Serviceangeboten will dormakaba das Potenzial der vielen bereits installierten Produkte besser nutzen. Innovation als Unterscheidungsmerkmal: Chief Technology Officer David Fuller zeigt, wie künstliche Intelligenz, Cloud-Technologien und die interoperablen Zutrittssysteme von LEGIC skalierbare Innovationen ermöglichen. Damit hebt sich dormakaba vom Wettbewerb ab und baut seine Führungsposition bei intelligenten Geräten aus.

Chief Technology Officer David Fuller zeigt, wie künstliche Intelligenz, Cloud-Technologien und die interoperablen Zutrittssysteme von LEGIC skalierbare Innovationen ermöglichen. Damit hebt sich dormakaba vom Wettbewerb ab und baut seine Führungsposition bei intelligenten Geräten aus. Effizienter produzieren, Komplexität senken: Chief Operations Officer Carsten Franke berichtet über die neuesten Fortschritte. Er zeigt, wie dormakaba Fertigung und Werke optimiert, Komplexität reduziert und Lieferkette, Lagerbestände sowie Kosten weiter strafft.

Chief Operations Officer Carsten Franke berichtet über die neuesten Fortschritte. Er zeigt, wie dormakaba Fertigung und Werke optimiert, Komplexität reduziert und Lieferkette, Lagerbestände sowie Kosten weiter strafft. Finanzieller Rahmen: Chief Financial Officer René Peter stellt vor, worauf die Ziele für 2028/29 finanziell beruhen. Er zeigt, wie eine starke Bilanz und ein disziplinierter Umgang mit Kapital organisches Wachstum und wertsteigernde Akquisitionen unterstützen.

Marketplace und direkter Austausch mit dem Management

Neben den Präsentationen und einer Live-Fragerunde im Plenum gibt es vor Ort einen Marketplace. Dort können die Teilnehmenden mit den Verantwortlichen der Zielbranchen sprechen und neue Produkte und Services aus erster Hand erleben. Sie können zudem mit dem Senior Management über die Wachstumspläne von dormakaba diskutieren.

So können Sie teilnehmen