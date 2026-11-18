Düsseldorf, 18. ⁠Nov (Reuters) - Die Affäre um ein riesiges Datenleck hat offenbar erste Konsequenzen für die Deutsche Bank. Der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel gab in einem Interview mit dem "Handelsblatt" am Mittwoch bekannt, eine Untersuchung gegen das Frankfurter Geldhaus eingeleitet zu haben. Dabei gehe es um mögliche ‌Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). "Ich führe derzeit eine Untersuchung durch, ob die Deutsche Bank geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen hatte, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau ⁠zu gewährleisten", sagte ⁠Roßnagel der Zeitung. Die Bank habe seine Behörde offiziell über den Datenabfluss informiert. Ob dies rechtzeitig geschah, werde nun geprüft. "Zu Details des laufenden Verfahrens sowie zu Spekulationen über mögliche Ergebnisse der Untersuchung kann ich mich nicht weiter äußern", erklärte er auf Nachfrage.

Nach der DSGVO müssen Unternehmen Datenschutzverletzungen grundsätzlich innerhalb von 72 Stunden nach ‌Bekanntwerden melden, sofern Risiken für die Rechte und Freiheiten ‌betroffener Personen bestehen, hieß es weiter. Auch die Information der Kunden steht auf dem Prüfstand. "Außerdem gehe ich der Frage nach, ob die Deutsche Bank die betroffenen Personen unverzüglich von ⁠der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt hat", zitierte die Zeitung Roßnagel. Die Behörde ‌habe das Institut bereits zur Vorlage weiterer ⁠Informationen und Unterlagen aufgefordert. Zu möglichen Sanktionen wollte sich Roßnagel nicht äußern.

Die Deutsche Bank erklärte, sie habe die zuständigen Behörden einschließlich der Datenschutzaufsicht vorsorglich informiert. "Wo uns bekannt ist, dass Kunden oder Kolleginnen und Kollegen in relevanter Weise ‌betroffen sein könnten, sind wir proaktiv auf ⁠sie zugegangen", erklärte das Institut.

Mehrere Medien, ⁠darunter der "Spiegel", das ZDF, die "New York Times" und die "Financial Times", hatten nach eigenen Angaben 15 Millionen interne Dokumente des Geldhauses ausgewertet, darunter mehr als neun Millionen E-Mails sowie Präsentationen und Kalendereinträge. Die Dokumente zeigen den Berichten zufolge, wie die Deutsche Bank um russische Oligarchen warb und das Geschäft mit Russland noch kurz vor Beginn des Ukrainekriegs ausbauen wollte. Die Unterlagen enthielten auch Details über Geschäfte mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sowie Transaktionen mit dem ehemaligen Immobilieninvestor und heutigen ⁠US-Präsidenten Donald Trump.

(Bericht von Matthias Inverardi und Tom Sims, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)