Die gestrige Schwäche zu Handelsbeginn war erwartbar. Dabei musste der DAX® nicht nur eine Abwärtskurslücke (26.599 zu 26.441 Punkte), sondern auch den Rückfall unter die ehemaligen Ausbruchsmarken bei 26.574/26.619/26.693 Punkten hinnehmen. Damit ist die zuletzt diskutierte „Tasse-Henkel“-Formation sowie deren Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten obsolet. An diese negativen Weichenstellungen schloss sich eine weitere Abgabebereitschaft an, so dass auch die Aufwärtskurslücke vom 10. November (26.347 zu 26.276 Punkte) geschlossen wurde. Die nächsten Unterstützungen bilden jetzt die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.622 Punkten) sowie das Tief vom 6. November (25.618 Punkte). Insgesamt hinterlässt der jüngste Fehlausbruch einen faden Beigeschmack. Um den DAX® zu stabilisieren, müsste dagegen zumindest die gestrige Kurslücke geschlossen werden. Zusammen mit den alten Ausbruchsmarken bei gut 26.600 Punkten entsteht auf diesem Niveau ein hartnäckiger Widerstandsbereich. Noch schwächer fällt die Entwicklung beim S&P 500® aus (siehe Analyse unten). Im November summiert sich das Minus auf 3 %, während es im bisherigen Verlauf des 4. Quartals gut 4 % nach unten ging. Damit droht das erste negative Schlussquartal seit 2018.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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