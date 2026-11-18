Frankfurt, 18. Nov (Reuters) - Die ⁠Anleger in Europa haben sich nach der jüngsten Talfahrt zur Wochenmitte behutsam an den Aktienmarkt zurückgetraut. Dax und EuroStoxx50 lagen bis zum Mittwochmittag je rund 0,2 Prozent im Plus: Der deutsche Leitindex stand bei 26.086 Punkten, sein europäisches Pendant bei 6223 Zählern, nachdem die Börsenbarometer am Dienstag jeweils rund zwei Prozent verloren hatten.

Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen des Chipriesen Nvidia brachten Erleichterung, dennoch blieben die Anleger vorsichtig. "Die Zeit, in der starke Nvidia-Quartalszahlen für eine Rally an ‌den Weltbörsen sorgen konnten, scheint vorüber", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Für den Dax reiche es nur für eine Atempause. Seit dem Rekordhoch in der vergangnen Woche hat der deutsche Leitindex schon wieder fast 1000 Punkte verloren. "Die Jahresendrally kommt ins Stocken", ergänzte Stanzl.

ANTHROPIC-IPO ALS NÄCHSTER ⁠KI-STIMMUNGSTEST VORAUS

Nach dem Abgang ⁠von Nvidia-Chef Jensen Huang im Zuge einer Affäre mit einer mumaßlichen chinesischen Spionin blieben einige Fragen zur Zukunft des Konzerns offen. Dennoch reichten das Wachstum im Quartal und der optimistische Ausblick aus, um die Stimmung aufzuhellen: Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel um 3,5 Prozent. Die asiatischen Börsen verzeichneten leichte Gewinne, wobei die technologieorientierten Indizes in Südkorea und Taiwan besonders zulegten. Die Erholung im Technologiesektor griff auf Europa über, hier gewann der Branchenindex 1,3 Prozent. Papiere von Chipherstellern und anderen KI-bezogenen Firmen wie ASML, Infineon und Siemens Energy stiegen um mehr als drei Prozent.

Die Aufmerksamkeit richtete ‌sich nun auf den mit Spannung erwarteten Börsengang des KI-Unernehmens Anthropic. "Sollte dieser erfolgreich verlaufen und ‌möglicherweise sogar zum größten Börsengang aller Zeiten werden, wäre das ein weiterer wichtiger Meilenstein für den KI-Sektor", sagte Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. "Zugleich könnte ein solcher Erfolg den Weg für weitere Börsengänge aus dem Bereich ebnen und damit auch die Perspektiven für den gesamten Technologiesektor stärken."

INFLATION UND FED-PROTOKOLLE IM BLICK

Wichtig für die ⁠weitere Richtung an den Börsen dürften auch die geldpolitischen Signale der US-Notenbank sein. Am Abend stehen die Mitschriften der vergangenen Zinssitzung an. Der Dollar ‌baute seine Gewinne im Vorfeld aus. Der Dollar-Index zog um 0,3 Prozent auf ⁠103,75 Punkte an. Börsianer gehen fest davon aus, dass die Federal Reserve die Zinsen im Dezember im Kampf gegen die Inflation anheben wird. Die Feinunze Gold verbilligte sich um 2,4 Prozent auf 3757,80 Dollar. Der Dollar-Anstieg macht das in der US-Währung gehandelte Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen teurer. Auch der Kupferpreis stand deswegen unter Druck und fiel um 3,6 Prozent. Aktien des Bergbaugiganten ‌Glencore und des Kupferproduzenten Aurubis verloren jeweils rund drei Prozent.

Ein Anstieg der US-Ölbestände ⁠drückte die Preise für die Sorten Brent und WTI um ⁠1,4 beziehungsweise 2,1 Prozent. Ein Lageraufbau gilt am Markt als Signal für ein Überangebot infolge einer höheren Produktion oder einer schwächeren Nachfrage. Anhaltende Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie Risiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus begrenzten jedoch den Preisrückgang, sagten Marktteilnehmer.

DEUTSCHE BANK ERNEUT AUF TALFAHRT - DEUTZ UNTER DRUCK

Im Bankensektor standen die Aktien der Deutschen Bank erneut unter Druck. Zeitweise verloren sie als schwächster Dax-Wert 2,1 Prozent auf 30,28 Euro, nachdem sie am Dienstag um sechs Prozent eingebrochen waren. Informationen aus einem umfangreichen Datenleck, die mehrere Medien veröffentlichten, hatten erneut Zweifel an internen Kontrollen und Geschäftspraktiken beim größten deutschen Geldhaus geschürt. Bank-Chef Christian Sewing scheine angesichts der Kritik einen versöhnlicheren Ton anzuschlagen, sagte ein Händler. Sewing räumte im Gespräch mit dem "Handelsblatt" ein, nicht fehlerfrei zu sein.

Nach Bekanntwerden der Wette eines Investors auf fallende Kurse brachen die ⁠Aktien des Motorenherstellers Deutz um bis zu 17 Prozent ein. Die Investmentfirma Ningi Research veröffentlichte auf dem Kurznachrichtendienst X einen Bericht und teilte mit, eine Leerverkaufsposition eingegangen zu sein.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)