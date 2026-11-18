Dax Rückblick

Der Dax geriet am Dienstag deutlich unter Verkaufsdruck. Nach dem Bruch der Unterstützung bei 26.665 bis 26.700 Punkten beschleunigte sich die Abwärtsbewegung. Dabei wurde die offene Kurslücke vom 10. November bei 26.267 Punkten vollständig geschlossen. Zum Xetra-Schluss verlor der Index 553,27 Punkte beziehungsweise 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte. Das Tagestief lag bei 26.024 Punkten.

Auch die Wall Street setzte ihre Korrektur fort. Der Dow Jones verlor 1,64 Prozent auf 50.759,42 Punkte, der S&P 500 gab 1,03 Prozent auf 7.340,54 Punkte nach. Der Nasdaq 100 fiel um 0,72 Prozent auf 27.001,78 Punkte. Vor allem die Unsicherheit über die Bewertungen von KI-Unternehmen, hohe Anleiherenditen und die Zurückhaltung vor den Nvidia-Quartalszahlen belasteten die Stimmung.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr zeigt sich nach dem Allzeithoch bei 27.000 Punkten eine deutliche Korrektur. Die ehemalige Unterstützung um 26.690 Punkte wurde unterschritten. Auch die Kurslücke zwischen 26.267 und rund 26.550 Punkten ist inzwischen geschlossen. Diese Marke kann nun zum Widerstand avancieren.

Mit dem Rückgang unter 26.100 Punkte wurde eine weitere wichtige charttechnische Marke aufgegeben. Die psychologisch relevante Schwelle bei 26.000 Punkten bildet nun die nächste Unterstützung und wurde im Nachthandel bereits kurz unterschritten. Oberhalb davon liegen die Widerstände bei 26.100 und 26.267 Punkten.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Für den weiteren Handelsverlauf ist entscheidend, ob sich der Dax oberhalb von 26.000 Punkten stabilisieren kann. Gelingt dies, wäre eine technische Gegenbewegung bis 26.100 und anschließend 26.267 Punkte möglich. Erst oberhalb von 26.400 Punkten würde sich das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.

Fällt der Index dagegen nachhaltig unter 26.000 Punkte, drohen weitere Verluste bis 25.800 Punkte. Darunter rückt die mehrfach bestätigte Unterstützungszone zwischen 25.665 und 25.700 Punkten in den Fokus.