Frankfurt, 18. ⁠Nov (Reuters) - Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch auf der Hut geblieben. Der Dax stand am Morgen 0,2 Prozent im Plus bei 26.090 Punkten, nachdem ‌er am Dienstag um 2,1 Prozent gefallen war. Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chipriesen Nvidia, ⁠die ⁠nach US-Börsenschluss vorgelegt wurden, waren zwar überraschend stark ausgefallen. Die Erleichterung sei aber schnell verpufft, sagten Börsianer. "Anleger bleiben bei Nvidia vorsichtig, da die Geschäfte zwar gut laufen, hinsichtlich der Zukunft des ‌Unternehmens aber zu viele Fragezeichen offen ‌bleiben", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Nach dem Abgang von Konzernchef Jensen Huang bekräftigte der Verwaltungsrat, ⁠den Mitbegründer nicht zurückholen zu wollen. Anleger richten ‌ihren Blick nun auf den ⁠KI-Konzern Anthropic, der am Tag vor seinem erwarteten US-Börsendebüt den Ausgabepreis für seine Aktien bekannt geben wird.

Die Aktien der Deutschen Bank setzten ‌ihre Talfahrt fort ⁠und fielen um rund zwei ⁠Prozent. Damit waren sie erneut größter Dax-Verlierer. Am Dienstag waren sie um sechs Prozent eingebrochen. Informationen aus einem umfangreichen Datenleck, die mehrere Medien am Dienstag veröffentlichten, hatten erneut Zweifel an internen Kontrollen und Geschäftspraktiken beim größten deutschen Geldhaus geschürt.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)