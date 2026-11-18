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Seit dem Rekord aus der Vorwoche steckt der Dax in einer Korrektur fest. Vor allem an Techwerten mit KI-Bezug haben Anleger jüngst das Interesse eher verloren. Der Leitindex steuert am Mittwoch selbst nach starken Nvidia-Zahlen auf einen etwas schwächeren Auftakt zu.

Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer bei rund 26.000 Punkten. Nach der jüngsten Bestmarke von gut 27.000 Punkten richten Anleger die Blicke nun wieder auf die darunter liegende Tausenderschwelle.

In Asien reagierten die Börsen über Nacht durchwachsen auf die Nvidia-Neuigkeiten. Insgesamt müssen Anleger abwägen, ob die aktuellen Erkenntnisse ausreichen, um den Rückzug aus dem KI-Sektor umzukehren. Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sieht einen vielleicht "kleinen Schritt zu einer Minderung der Tech-Sorgen". Die Augen der Anleger richten sich nun bereits auf den Börsengang von Anthropic an diesem Donnerstag und das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin.

US-Börsen fahren am Dienstag Verluste ein

Die US-Börsen haben am Dienstag weitere Kursverluste erlitten. Vor den Nvidia-Geschäftszahlen hielt die Unsicherheit bei den Anlegern an.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,6 Prozent tiefer bei 50.759 Punkten, womit er über seinem Anfang Oktober erreichten Zwischentief blieb. Halt gab ihm die 200-Tage-Linie. Auch der marktbreite S&P 500 fing sich an der für den langfristigen Trend wichtigen Trendlinie und verlor letztlich ein Prozent auf 7.341 Zähler.

Der zuletzt gebeutelte, technologielastige Nasdaq 100 schloss lediglich 0,7 Prozent tiefer bei 27.002 Punkten. Damit blieb er aber klar unter der 200-Tage-Linie, nachdem er zeitweise auch unter seinen vor knapp zwei Wochen erreichten tiefsten Stand seit April abgerutscht war.

Gemischte Vorgaben aus Asien

Die Anleger an den Börsen Asiens mussten am Mittwoch die aktuellen Geschäftszahlen des KI-Chipkonzerns Nvidia verdauen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 0,2 Prozent, der südkoreanische Kospi um zwei Prozent. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten hingegen zuletzt um 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong sank um 1,1 Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 58.974 +0,19 Prozent Hang Seng 23.251 -1,10 Prozent CSI 300 3.971 -0,14 Prozent Kospi 5.070 +2,04 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,14 +0,12 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,38 -0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,09 -0,03 Prozentpunkte

Währungsmärkte im Überblick

Ölmärkte im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 92,39 Dollar -0,75 Dollar WTI 83,51 Dollar -1,14 Dollar

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 26 (25,15) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 26 (27) EUR

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 34 (37) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT SILTRONIC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 90 EUR

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 62,0 (53,5) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 37 (42) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FORMYCON AUF 27 (30) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 71 (69) EUR - 'MARKET-PERFORM'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 90 (82) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 340 (335) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 28,20 (27) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 13 (14,20) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 27 (26) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 90 (100) EUR - 'BUY'

ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR STRATEC AUF 35 (23) EUR - 'OUTPERFORM'

ODDO BHF SENKT SIEMENS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 302 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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