Der DAX startet leicht fester in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 legt moderat zu. An den US-Börsen zeichnet sich ebenfalls ein positiver Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Plus, wobei Technologiewerte nach den starken Nvidia Zahlen die stärksten Zugewinne verzeichnen. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio ebenfalls höher.
Makroökonomischer Überblick
Die britische Inflationsrate ist im Oktober von 3,5 auf 3,6 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Haupttreiber waren erneut höhere Kraftstoffpreise. Gegenüber September erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent. Die Kerninflation verharrte bei 2,8 Prozent. Damit bleibt der Preisauftrieb deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of England und schränkt den geldpolitischen Spielraum der Notenbank ein. Am Abend richtet sich der Blick zudem auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, das Hinweise auf mögliche weitere Zinserhöhungen liefern könnte.
Meistgehandelte Basiswerte im Überblick
Nvidia legen nach überraschend starken Quartalszahlen vorbörslich zu. Der Chipkonzern übertraf die Umsatzerwartungen und stellte für das laufende Quartal Erlöse von rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Besonders das Geschäft mit Rechenzentren bestätigte die weiterhin hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Trotz des positiven Zahlenwerks bleiben Anleger wegen des Führungswechsels und neuer US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips vorsichtig.
Gold fällt erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 US-Dollar je Feinunze. Belastend wirken Aussagen mehrerer Vertreter der Federal Reserve, wonach zur Eindämmung der Inflation weitere Zinserhöhungen notwendig werden könnten. Steigende Renditen erhöhen die Attraktivität verzinslicher Anlagen und setzen das unverzinste Edelmetall unter Druck. Seit dem Rekordhoch zu Jahresbeginn hat Gold damit rund ein Drittel an Wert verloren.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|HC1N0E
|93,01
|16826,40538 Punkte
|2,82
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN7724
|11,54
|26078,400134 USD
|23,66
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UR4W3J
|62,79
|32397,465699 Punkte
|4,10
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|HZ3AK1
|124,83
|13623,315521 USD
|1,99
|Open End
|Nvidia Corp.
|Bull
|UG5MJF
|3,55
|121,558755 USD
|4,00
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|UN87QW
|1,28
|800,00 USD
|5,99
|17.03.2027
|DAX®
|Put
|UR3DHJ
|2,12
|25800,00 Punkte
|42,85
|27.11.2026
|S&P 500® (Price Return)
|Put
|UG9ZUW
|1,65
|7000,00 USD
|11,42
|19.03.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X0K
|0,092
|200,00 USD
|13,86
|16.12.2026
|Nvidia Corp.
|Put
|UG2C7D
|1,70
|170,00 USD
|5,31
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|IONOS Group SE
|Short
|HD6820
|1,73
|52,589658 EUR
|2
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|4,61
|31502,908251 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Long
|UR4R4N
|4,46
|25181,007206 Punkte
|30
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|UR4P8C
|4,35
|25507,03954 Punkte
|18
|Open End
|ASML Holding NV
|Long
|UR4RJX
|10,18
|989,641385 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
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