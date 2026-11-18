JUNEAU (dpa-AFX) - Die Demokratin Mary Peltola hat den Republikanern im umkämpften US-Bundesstaat Alaska laut Hochrechnungen einen Sitz im US-Senat abgenommen. Sie setzte sich gegen mehrere Kontrahenten durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen meldete./ngu/DP/zb