Demokratin nimmt Republikanern Senatssitz in Alaska ab
dpa-AFX · Uhr
JUNEAU (dpa-AFX) - Die Demokratin Mary Peltola hat den Republikanern im umkämpften US-Bundesstaat Alaska laut Hochrechnungen einen Sitz im US-Senat abgenommen. Sie setzte sich gegen mehrere Kontrahenten durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen meldete./ngu/DP/zb
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