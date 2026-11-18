FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 121,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,37 Prozent.

Die gesunkenen Rohölpreise stützten die Anleihekurse nicht nachhaltig. Das reichliche Ölangebot belastet derzeit die Ölpreise. Dies dämpft auch die Inflationserwartungen. Eine nachhaltige Entspannung am Persischen Golf ist allerdings nicht in Sicht.

Gesunken sind erneut die Renditen von französischen Anleihen. Sie profitierten laut Händlern von den Rentenplänen der Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die am Dienstag präsentiert wurden.

Der Inflationsdruck bleibt in der Eurozone groß. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise im Oktober um 4,0 Prozent zu. Damit bestätigte die Statistikbehörde Eurostat eine vorherige Schätzung. Allerdings stieg die Kernrate der Verbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) etwas stärker als zunächst ermittelt. Es wird an den Finanzmärkten erwartet, dass die EZB die Leitzinsen im Dezember erneut anheben wird./jsl/he