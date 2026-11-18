FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 122,12 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,35 Prozent.

Gestützt wurden die Anleihen durch die gesunkenen Rohölpreise. Das reichliche Ölangebot belastet derzeit die Ölpreise. Dies dämpft auch die Inflationserwartungen.

Gesunken sind erneut die Renditen von französischen Anleihen. Sie profitierten laut Händlern von den Rentenplänen der Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die am Dienstag präsentiert wurden.

Im weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen zu den Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone für den Monat Oktober veröffentlicht. Es handelt sich aber lediglich um eine zweite Schätzung. Die Inflationsrate war im Oktober auf 4,0 Prozent gestiegen. Es wird eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. An den Finanzmärkten wird für Dezember mit einer Leitzinserhöhung der EZB gerechnet./jsl/stk