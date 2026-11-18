FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben und seinen jüngsten Abwärtstrend fortgesetzt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0980 US-Dollar gehandelt. Zeitweise erreichte der Euro mit 1,0968 Dollar den niedrigsten Stand seit April 2025. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0968 (Dienstag: 1,0989) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9117 (0,9100) Euro.

Nachdem sich der Euro am Dienstag noch stabilisiert hatte, geriet er erneut unter Druck. Experten der Commerzbank verweisen auf die Zinserwartungen für die USA und die Eurozone. Derzeit werden für die Vereinigten Staaten bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist und für die Eurozone lediglich zwei.

Bereits am Dienstag hatte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, Alberto Musalem, gesagt, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem kommenden Frühjahr "mehrere Zinserhöhungen" benötigen. Auch für seinen Amtskollegen von der New Yorker Fed, John Williams, hat die US-Notenbank Fed noch einiges zu tun, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von zwei Prozent zurückzuführen. Gleichwohl betonte Williams am Dienstagabend auch, dass es keinen Grund für einen übertrieben hohen Zinsschritt gebe.

Der Inflationsdruck bleibt in der Eurozone groß. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise im Oktober um 4,0 Prozent zu. Damit bestätigte die Statistikbehörde Eurostat eine vorherige Schätzung. Allerdings stieg die Kernrate der Verbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) etwas stärker als zunächst ermittelt. Es wird an den Finanzmärkten erwartet, dass die EZB die Leitzinsen im Dezember erneut anheben wird.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83290 (0,83305) britische Pfund, 174,85 (175,05) japanische Yen und 0,9243 (0,9233) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.753 Dollar. Das waren rund 96 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he