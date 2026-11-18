LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk will in den kommenden Jahren Umsatz und Profitabilität deutlich steigern. Der Erlös soll 2030 rund 4,5 Milliarden Euro erreichen, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Lübeck mitteilte. Dies wären eine Milliarde Euro mehr als 2025. Zum Plus sollen beide Sparten - Medizintechnik und Sicherheitstechnik - mit jeweils rund 500 Millionen Euro beitragen. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll kräftig zulegen. Die entsprechende Marge soll sich bis 2030 auf 10 bis 12 Prozent verbessern, nach 6,7 Prozent im vergangenen Jahr. Das kam an der Börse gut an: Der Aktienkurs legte um fast 5 Prozent zu.

"In der Medizintechnik setzen wir auf integrierte Lösungen und wiederkehrende Umsätze", sagte Unternehmenschef Stefan Dräger laut Mitteilung. In der Sicherheitstechnik baue der Konzern sein Geschäft in ausgewählten Wachstumsmärkten aus. Dazu zählen unter anderem US-Feuerwehren, Verteidigung, maritime Anwendungen sowie Energiewende. Zugleich werde das Unternehmen die Produktivität erhöhen, so der Manager./mne/mis