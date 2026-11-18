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Medios AG: Medios AG beschließt Aktienrückkaufprogramm



18.11.2026 / 18:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berlin, 18. November 2026 – Der Vorstand der Medios AG (“Medios”) hat heute beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen und bis 1.500.000 eigene Aktien (dies entspricht ca. 5,88 % des Grundkapitals in Höhe von EUR 25.505.723,00) über die Börse zu erwerben. Das Volumen des Rückkaufprogramms beträgt insgesamt bis zu EUR 19 Mio. (ohne Erwerbsnebenkosten).

Das Rückkaufprogramm soll morgen beginnen und längstens bis zum 19. November 2027 durchgeführt werden.

Medios macht damit von der durch die ordentliche Hauptversammlung vom 10. Juni 2026 erteilten Ermächtigung Gebrauch, wonach bis zum 9. Juni 2031 eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals bzw., falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zurückgekauft werden dürfen. Auf Basis dieser Ermächtigung wurden bisher keine eigenen Aktien erworben. Die Gesellschaft hält aus einem früheren Aktienrückkauf aktuell 986.362 eigene Aktien (ca. 3,87 % des Grundkapitals). Diese 986.362 eigenen Aktien sollen zeitnah eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden.

Für die Verwendung der zurück zu erwerbenden Aktien kommen alle nach der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Juni 2026 zulässigen Zwecke in Betracht. Auch diese Aktien können eingezogen werden.

Der Aktienrückkauf wird sich an den Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission orientieren. Weitere Einzelheiten werden vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht. Medios behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit einzustellen.

Mitteilende Person: Stefan Bauerreis, Vorstand (CFO)

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