EQS-Ad-hoc: RC Industrie Immobilien SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

RC Industrie Immobilien SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 2,5 Mio.



18.11.2026 / 15:13 CET/CEST

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RC Industrie Immobilien SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 2,5 Mio.

Hamburg, den 18. November 2026 – Die außerordentliche Hauptversammlung der RC Industrie Immobilien SE (ISIN: DE000A41EC29/WKN: A41EC2; „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 250.000,00 um bis zu EUR 31.250,00 auf bis zu EUR 281.250,00 durch Ausgabe von bis zu 31.250 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2026 („Neue Aktien“), gegen Bareinlagen zu erhöhen („Kapitalerhöhung“).

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Neuen Aktien werden ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Platzierungspreis von EUR 80,00 je Neuer Aktie angeboten.

Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 2.500.000,00 zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für den Ankauf neuer Objekte zu verwenden.

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Sonja Petersen – geschäftsführende Direktorin (CEO)

Hermannstraße 40, 20095 Hamburg

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W: www.rc-industrieimmobilien.com



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