EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siemens Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Siemens Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



18.11.2026 / 10:43 CET/CEST

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Hiermit gibt die Siemens Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026

Ort:

https://www.siemens.com/jahresberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026

Ort:

https://www.siemens.com/annualreports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026

Ort:

https://www.siemens.com/jahresberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026

Ort:

https://www.siemens.com/annualreports

18.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Str. 1 80333 München Deutschland Internet: www.siemens.com LEI Code: W38RGI023J3WT1HWRP32

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