EQS-DD: CubeDoc SE: Hubertus Seidler, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.11.2026 / 11:35 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Hubertus
|Nachname(n):
|Seidler
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsführender Direktor
b) Berichtigung
|Bei der Art des Geschäfts handelt es sich nicht um einen VERKAUF sondern um einen KAUF.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|CubeDoc SE
b) LEI
|894500DW97DL3SMWDW73
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3DXGY5
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,07 EUR
|5.885,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,07 EUR
|5.885,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Börse Düsseldorf
|MIC:
|XDUS
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CubeDoc SE
|Von-Werth-Str. 1
|50670 Köln
|Deutschland
|LEI Code:
|894500DW97DL3SMWDW73
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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