EQS-DD: CubeDoc SE: Hubertus Seidler, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.11.2026 / 10:50 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Hubertus
|Nachname(n):
|Seidler
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsführender Direktor
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|CubeDoc SE
b) LEI
|894500DW97DL3SMWDW73
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3DXGY5
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,07 EUR
|5.885,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,07 EUR
|5.885,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Börse Düsseldorf
|MIC:
|XDUS
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CubeDoc SE
|Von-Werth-Str. 1
|50670 Köln
|Deutschland
|LEI Code:
|894500DW97DL3SMWDW73
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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