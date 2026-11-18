EQS-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Befreiung nach § 37 Abs. 1 und Abs. 2 WpÜG i.V.m. § 9 Satz 1 Nr. 1 WpÜG-AngebVO von den Pflichten nach § 35 Abs. 1 Satz 1, § 35 Abs. 2 Satz 1 WpÜG in Bezug auf die RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft



18.11.2026 / 17:52 CET/CEST

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Für den Fall, dass der Antragsteller infolge des Wirksamwerdens seiner Annahme der Wahl in das 5er-Gremium (wie in Abschnitt A.II. dieses Bescheids definiert) auf Grundlage von § 5 B.) des am 29.05.2024 eröffneten Testaments des Erblassers (wie in Abschnitt A. II. dieses Bescheids definiert) die mittelbare Kontrolle an der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Neustadt a.d. Saale erlangt, wird der Antragsteller gemäß § 37 Abs. 1 und Abs. 2 WpÜG i.V.m. § 9 Satz 1 Nr. 1 WpÜG-AngebotsVO von den Pflichten befreit, gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 WpÜG die Kontrollerlangung zu veröffentlichen, nach § 35 Abs. 2 Satz 1 WpÜG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Angebotsunterlage zu übermitteln und nach §§ 35 Abs. 2 Satz 1, 14 Abs. 2 Satz 1 WpÜG ein Pflichtangebot zu veröffentlichen. Die Befreiung gemäß vorstehender Ziffer 1 endet (auflösende Bedingung), wenn der Antragsteller seinen Stimmrechtsanteil an der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a.d. Saale, einschließlich etwaiger gemäß § 30 WpÜG zuzurechnender Stimmrechte, jedoch ohne Berücksichtigung der Stimmrechte, die ihm als Mitglied des 5er-Gremiums (wie in Abschnitt A.II. dieses Bescheids definiert) zuzurechnen sind, während der Geltungsdauer der testamentarischen Auflage über das 5er-Gremium (wie in Abschnitt A.II. dieses Bescheids definiert) auf mindestens 30 % erhöht. Für die positive Entscheidung über den Antrag auf Befreiung von den Verpflichtungen des § 35 Abs. 1 und Abs. 2 WpÜG gemäß § 37 Abs. 1 und Abs. 2 WpÜG i.V.m. § 9 Satz 1 Nr. 1 WpÜG-AngebotsVO ist von dem Antragsteller eine Gebühr zu entrichten.

1 Relevanter Sachverhalt



1.1 Zielgesellschaft



1.2 Nachfolgeregelung nach Maßgabe des Testaments des Erblassers und Mitgliedschaft im 5er-Gremium



1.3 Beteiligungsverhältnisse an der Zielgesellschaft



1.3.1 Unmittelbare Aktionäre der Zielgesellschaft



1.3.2 Beteiligungsverhältnisse an den unmittelbaren Aktionären der Zielgesellschaft

2 Antrag



4.1 Kontrollerwerb des Antragstellers



4.1.1 Gemäß § 30 Abs. 2 Satz 1 WpÜG werden dem Bieter Stimmrechte eines Dritten aus Aktien der Zielgesellschaft in voller Höhe zugerechnet, mit dem der Bieter sein Verhalten in Bezug auf die Zielgesellschaft auf Grund einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise abstimmt. Liegen die Voraussetzungen des § 30 Abs. 2 WpÜG vor, erfolgt eine wechselseitige Zurechnung der Stimmrechte in voller Höhe. Die Zurechnung erfolgt auch auf solche an der Abstimmung Beteiligte, die die Entscheidungen nicht beeinflussen können sowie auf solche Beteiligte, die selbst keine Aktien der Zielgesellschaft halten.



4.1.3 Infolge des Wirksamwerdens seiner Annahme der Wahl in das 5er-Gremium werden dem Antragsteller gemäß § 30 Abs. 2 WpÜG Stimmrechte aus insgesamt 63.672.666 ZG-Aktien (unter Berücksichtigung der unmittelbar von der Zielgesellschaft gehaltenen 24.000 ZG-Aktien entsprechend rund 95,12 % der Stimmrechte und rund 95,09 % des Grundkapitals der Zielgesellschaft) zuzurechnen sein:

Dem Antragsteller werden zunächst die Stimmrechte aus den 360 ZG-Aktien (auch unter Berücksichtigung der unmittelbar von der Zielgesellschaft gehaltenen 24.000 ZG-Aktien entsprechend rund 0,001 % der Stimmrechte und des Grundkapitals der Zielgesellschaft) zuzurechnen sein, die zum Vermögen der Erbengemeinschaft nach dem Erblasser, gehören und den Mitgliedern der Erbengemeinschaft im Rahmen einer Gesamthandsgemeinschaft (§ 2032 BGB) zuzuordnen sind. Ferner werden dem Antragsteller die Stimmrechte aus weiteren 63.672.306 ZG-Aktien (unter Berücksichtigung der unmittelbar von der Zielgesellschaft gehaltenen 24.000 ZG-Aktien entsprechend rund 95,12 % der Stimmrechte und rund 95,09 % des Grundkapitals der Zielgesellschaft) zuzurechnen sein, die wiederum den Mitgliedern der Erbengemeinschaft seit dem Eintritt des Erbfalls jeweils gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3 WpÜG zuzurechnen sind. Denn gemäß § 30 Abs. 2 Satz 3 WpÜG sind dem Bieter nicht nur die Stimmrechte aus ZG-Aktien zuzurechnen, die der Dritte unmittelbar hält, sondern auch solche die diesem gemäß § 30 Abs. 1 WpÜG zuzurechnen sind.

Die Stimmrechte aus den von der AMR Holding GmbH unmittelbar gehaltenen 61.789.332 ZG-Aktien (unter Berücksichtigung der unmittelbar von der Zielgesellschaft gehaltenen 24.000 ZG-Aktien entsprechend rund 92,31 % der Stimmrechte und rund 92,27 % des Grundkapitals der Zielgesellschaft) sind gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3 WpÜG i.V.m. § 2 Abs. 6 WpÜG i.V.m. § 290 Abs. 2 Nr. 1 HGB zunächst ihrer Mehrheitsgesellschafterin, der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, zuzurechnen. Der Broermann Holding GmbH sind neben den der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA zuzurechnenden Stimmrechte aus den von der AMR Holding GmbH unmittelbar gehaltenen 61.789.332 ZG-Aktien ferner die Stimmrechte aus den von der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA unmittelbar gehaltenen 1.677.241 ZG-Aktien (unter Berücksichtigung der unmittelbar von der Zielgesellschaft gehaltenen 24.000 ZG-Aktien entsprechend rund 2,51 % der Stimmrechte und rund 2,50 % des Grundkapitals der Zielgesellschaft) – gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3 WpÜG i.V.m. § 2 Abs. 6 WpÜG i.V.m. § 290 Abs. 2 Nr. 1 HGB zuzurechnen, da die Broermann Holding GmbH einzige Kommanditaktionärin der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA ist. Die Broermann Holding GmbH ist wiederum durch den Erbfall ein unmittelbares Tochterunternehmen im Sinne von § 2 Abs. 6 WpÜG i.V.m. § 290 Abs. 2 Nr. 1 HGB jedes Erben geworden. Denn mit dem Erbfall sind gemäß § 1922 Abs. 1 BGB auch die vom Erblasser gehaltenen Gesellschaftsbeteiligungen (einschließlich der damit verbundenen Stimmrechte) auf die Erben übergegangen, von denen nunmehr die aktuellen Mitglieder der Ebengemeinschaft die Gesellschaftsbeteiligungen gesamthänderisch halten (§ 2032 BGB). Folglich sind derzeit jedem Mitglied der Erbengemeinschaft gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3 WpÜG die Stimmrechte aus den (i) unmittelbar von der AMR Holding GmbH gehaltenen 61.789.332 ZG-Aktien, (ii) unmittelbar von der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA gehaltenen 1.677.241 ZG-Aktien und (iii) unmittelbar von der Broermann Holding GmbH gehaltenen 205.733 ZG-Aktien (auch unter Berücksichtigung der unmittelbar von der Zielgesellschaft gehaltenen 24.000 ZG-Aktien entsprechend rund 0,31 % der Stimmrechte und des Grundkapitals der Zielgesellschaft) zuzurechnen.



4.3 Ermessen