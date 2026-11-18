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Biocons Pertuzumab erhält Marktzulassung in der EU - Erstes Biosimilar, das im Rahmen des neuen, fokussierten klinischen Ansatzes der EMA zugelassen wurde



18.11.2026 / 15:15 CET/CEST

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Die Zulassung durch die Europäische Kommission folgt auf die kürzlich erteilte Zulassung von Biocons Pertuzumab-Biosimilar durch die US-amerikanische FDA

Biocons Pertuzumab bietet eine zusätzliche Behandlungsoption für Patientinnen mit HER2-positivem Brustkrebs und kann zu nachhaltigeren Gesundheitssystemen in Europa beitragen

Dieser Meilenstein stärkt das wachsende Onkologie-Portfolio von Biocon und das Engagement des Unternehmens, den sich wandelnden Bedürfnissen von Patientinnen sowie den Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden

BENGALURU, Indien, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON), ein weltweit tätiges innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) die Marktzulassung für Pebrilzo®, Biocons Pertuzumab-Biosimilar, zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs in verschiedenen Krankheitsstadien in der Europäischen Union (EU) erteilt hat.

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Das Pertuzumab-Biosimilar von Biocon ist das erste Biosimilar, das im Rahmen des neuen fokussierten klinischen Ansatzes der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine EU-Zulassung erhalten hat. Dieser Meilenstein folgt auf die positive Stellungnahme des Humanarzneimittelausschusses (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) vom 17. September 2026.1

Shreehas Tambe, CEO und Geschäftsführer von Biocon, sagte: „Die Zulassung unseres Pertuzumab-Biosimilars Pebrilzo® durch die Europäische Kommission als erstes Biosimilar im Rahmen des neuen, fokussierten klinischen Ansatzes ist ein weiterer wichtiger regulatorischer Meilenstein für Biocon. Mit dieser Zulassung wird Pertuzumab zu unserem fünften onkologischen Biosimilar, das sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten zugelassen ist. Dies stärkt unser globales Onkologie-Portfolio und bekräftigt unser Engagement, Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs einen besseren Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen biologischen Therapien zu ermöglichen."

Informationen zum Wirkstoff: Biocons Pertuzumab-Biosimilar, das als 420-mg-Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung zugelassen ist, ist ein Biosimilar-Arzneimittel. Der Wirkstoff ist Pertuzumab, ein monoklonaler Antikörper, der mit hoher Affinität und Spezifität an den humanen epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor 2 (HER2) bindet und so die Vermehrung von Tumorzellen hemmt, die HER2 überexprimieren.

Das Pertuzumab-Biosimilar von Biocon ist zur Anwendung in Kombination mit Trastuzumab und einer Chemotherapie bei der neoadjuvanten Behandlung von erwachsenen Patientinnen mit HER2-positivem, lokal fortgeschrittenem oder entzündlichem Brustkrebs oder mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium mit hohem Rezidivrisiko sowie zur adjuvanten Behandlung von erwachsenen Patientinnen mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium mit hohem Rezidivrisiko indiziert.

Darüber hinaus ist es zur Anwendung in Kombination mit Trastuzumab und Docetaxel bei erwachsenen Patientinnen mit HER2-positivem metastasiertem oder lokal rezidivierendem, inoperablem Brustkrebs indiziert, die zuvor noch keine Anti-HER2-Therapie oder Chemotherapie gegen ihre metastasierte Erkrankung erhalten haben.

Umfassende, orthogonale und dem neuesten Stand der Technik entsprechende strukturelle und funktionelle analytische Charakterisierungen sowie vergleichende klinische pharmakokinetische Daten haben gezeigt, dass Biocons Pertuzumab-Biosimilar dem Referenzprodukt in hohem Maße ähnlich ist und keine klinisch bedeutsamen Unterschiede hinsichtlich Qualität, Sicherheit oder Wirksamkeit aufweist.

Biocon in der Onkologie Biocon baut sein Engagement in der Onkologie weiter aus. Das Portfolio umfasst unter anderem Therapien gegen solide Tumoren wie Brustkrebs sowie unterstützende Behandlungen bei chemotherapiebedingter Neutropenie. Zum Portfolio gehören auch Therapien gegen Osteoporose, behandlungsbedingten Knochenverlust und Skelettkomplikationen im Zusammenhang mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen2. Das Pertuzumab-Biosimilar stärkt das Portfolio des Unternehmens und erweitert die Möglichkeiten, Patienten in verschiedenen Phasen ihrer Krebsbehandlung zu unterstützen.

Epidemiologie:

Brustkrebs ist nach wie vor die am häufigsten diagnostizierte Krebserkrankung bei Frauen in Europa. Nach Schätzungen des Europäischen Krebsinformationssystems (ECIS) aus dem Jahr 2024 ist Brustkrebs die häufigste Krebsdiagnose bei Frauen in ganz Europa3. Etwa 15–20 % der invasiven Brustkrebserkrankungen sind durch eine HER2-Überexpression oder -Amplifikation gekennzeichnet4. Trotz bedeutender Fortschritte bei der HER2-gerichteten Therapie unterstreicht die Belastung durch Brustkrebs die Bedeutung eines breiten und nachhaltigen Zugangs zu hochwertigen Behandlungsoptionen in den europäischen Gesundheitssystemen.2,3

Über Biocon Limited Biocon Limited (BSE: 532523, NSE: BIOCON) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Ziel es ist, Patienten weltweit erschwingliche, lebensverbessernde Medikamente zur Verfügung zu stellen. Mit Hauptsitz in Bengaluru, Indien, widmet sich Biocon einigen der drängendsten Herausforderungen im Gesundheitswesen im Bereich chronischer und nicht übertragbarer Krankheiten, indem es sowohl Biosimilars als auch Generika in großem Maßstab in verschiedenen Regionen anbietet. Mit diesem breit gefächerten Portfolio konzentriert sich Biocon auf Bereiche mit hohem ungedecktem Bedarf, die wichtige Therapiebereiche wie Diabetes, Onkologie, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunologie, Augenheilkunde und Knochengesundheit umfassen. Das Unternehmen hat mehrere Branchenneuheiten eingeführt, die die globale Biosimilar-Landschaft mitgeprägt haben. Bis heute hat das Unternehmen weltweit 12 Biosimilar-Produkte und mehr als 30 Generika auf den Markt gebracht. Es verfügt über eine solide Forschungs- und Entwicklungspipeline mit mehr als 20 Biosimilar-Projekten sowie GLP-1-Peptiden und anderen komplexen Generika. Mit einem integrierten „Lab-to-Patient"-Modell vereint Biocon Forschung und Entwicklung, Produktion und Vermarktung, um eine zuverlässige und skalierbare Versorgung mit Medikamenten sicherzustellen. Das Unternehmen ist in mehr als 120 Ländern tätig und wird dabei von sieben Produktionsstandorten, drei F&E-Standorten, 18 Niederlassungen weltweit und einer Belegschaft von über 9.500 Mitarbeitern unterstützt. Biocon wurde zum vierten Mal in Folge in das S&P Global Sustainability Yearbook 2026 aufgenommen, was sein Engagement für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wachstum unterstreicht. Website: www.biocon.com Folgen Sie uns auf X: @bioconlimited LinkedIn: Biocon

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1Europäische Arzneimittelagentur (EMA), "Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), 14-17 September 2026". Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-14-17-september-2026

2Li K, Qian Y, Cao Y. Risk of osteoporosis and fracture among patients with breast cancer: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Front Oncol. 2026 Aug 31;16:1905334. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13572274/

3Europäisches Krebsinformationssystem (ECIS), Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission (JRC). Female Breast Cancer in EU-27/EFTA Countries: Estimates for 2024. October 2026

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2026-10/2026-10_A4_Factsheet_breast-cancer_F.pdf

4Marra A. et al. Management of advanced-stage HER2+ breast cancer: current evidence and future perspectives. Nature Reviews Clinical Oncology. 2024;21:185–202. Der Übersichtsartikel berichtet, dass bei etwa 15–20 % der invasiven Brustkrebsfälle eine HER2-Überexpression oder -Amplifikation vorliegt. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12327481/

Cision

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