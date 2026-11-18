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Flashmob „Tradition trifft Innovation" im Kunsthistorischen Museum Wien



18.11.2026 / 07:05 CET/CEST

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WIEN, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Was passiert, wenn Wiener Walzer auf humanoide Robotik trifft? Im Kunsthistorischen Museum Wien begegnen sich Vergangenheit und Zukunft auf außergewöhnliche Weise: Musiker, eine Tänzerin und ein humanoider Roboter verwandeln die Räumlichkeiten des Museums in eine ganz besondere Bühne.

Flashmob â€žTradition trifft Innovation

https://german.cgtn.com/2026/11/18/ARTI1794903993577926

Der von der China Media Group (CMG) veranstaltete Flashmob steht unter dem Motto „Tradition trifft Innovation". Auf kreative Weise zeigt die Darbietung, wie kulturelles Erbe und technologische Innovation aufeinandertreffen, miteinander verschmelzen und sich gegenseitig inspirieren.

Cision

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