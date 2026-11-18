EQS-News: Flashmob „Tradition trifft Innovation" im Kunsthistorischen Museum Wien
EQS-News: CMG / Schlagwort(e): Produkteinführung
Flashmob „Tradition trifft Innovation" im Kunsthistorischen Museum Wien
18.11.2026 / 07:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
WIEN, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Was passiert, wenn Wiener Walzer auf humanoide Robotik trifft? Im Kunsthistorischen Museum Wien begegnen sich Vergangenheit und Zukunft auf außergewöhnliche Weise: Musiker, eine Tänzerin und ein humanoider Roboter verwandeln die Räumlichkeiten des Museums in eine ganz besondere Bühne.
https://german.cgtn.com/2026/11/18/ARTI1794903993577926
Der von der China Media Group (CMG) veranstaltete Flashmob steht unter dem Motto „Tradition trifft Innovation". Auf kreative Weise zeigt die Darbietung, wie kulturelles Erbe und technologische Innovation aufeinandertreffen, miteinander verschmelzen und sich gegenseitig inspirieren.
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/flashmob-tradition-trifft-innovation-im-kunsthistorischen-museum-wien-302943366.html
18.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
2437274 18.11.2026 CET/CEST