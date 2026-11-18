EQS-News: FP Markets / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

FP Markets erweitert sein Produktangebot um Anthropic-Aktien-CFDs



19.11.2026 / 00:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FP Markets erweitert sein Angebot an Aktien-CFDs – der Handel mit Anthropic-Aktien-CFDs wird am 19. November 2026 für Kunden weltweit verfügbar sein.

LIMASSOL, Zypern, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Als Ergänzung zu seinem bestehenden Angebot an Aktien-CFDs wird FP Markets – ein weltweit anerkannter Forex- und CFD-Broker – Anthropic (ANT.xnas) in sein Sortiment aufnehmen. Dieser Schritt ermöglicht es den Kunden von FP Markets, neue Chancen am Aktienmarkt zu nutzen und ihr Anlageportfolio zu diversifizieren.

FP Markets Logo

Anthropic wird auf den Plattformen MetaTrader 5, cTrader und TradingView von FP Markets zum Handel verfügbar sein; eine umfassende Liste aller angebotenen Aktien-CFDs finden Kunden auf der Website von FP Markets. Die neue Ergänzung wird den üblichen Handelszeiten anderer in den USA notierter Aktien-CFDs bei FP Markets entsprechen, wobei für alle Transaktionen wettbewerbsfähige Provisionssätze gelten.

Als eine der mit größter Spannung erwarteten Börsengänge dieses Jahres ist Anthropic – der KI-Riese hinter der Entwicklung der Claude-Modelle – mittlerweile wohl der wichtigste Akteur im KI-Bereich. Der Fortschritt der KI wurde nach dem Ausscheiden des ehemaligen Nvidia-CEO Jensen Huang auf einer tieferen Ebene in Frage gestellt; daher wird der Börsengang von Anthropic weithin als wichtiger Test für das Interesse der Anleger an KI angesehen.

Aaron Hill, Chief Market Analyst bei FP Markets, erklärte: „Es versteht sich von selbst, dass das Börsendebüt von Anthropic ein entscheidender Moment im KI-Handel ist. Die Aufnahme dieses Aktien-CFDs wird die Tür zu weiteren Chancen im Technologiesektor öffnen und es Händlern und Anlegern ermöglichen, auf die Chancen und die Volatilität zu reagieren, die mit einem vielbeachteten Börsengang einhergehen."

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein weltweit tätiger, mehrfach regulierter und preisgekrönter Broker, der 2005 in Sydney, Australien, gegründet wurde. Der Broker bietet über 10 000 CFD-Instrumente in sieben Anlageklassen an, die auf branchenführenden Plattformen verfügbar sind, darunter MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView und cTrader.

FP Markets unterliegt der Aufsicht der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der Financial Services Authority (FSA) der Seychellen, der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Südafrikas und der Capital Markets Authority (CMA) Kenias.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fpmarkets.com

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/fp-markets-erweitert-sein-produktangebot-um-anthropic-aktien-cfds-302944548.html

19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2438018 19.11.2026 CET/CEST