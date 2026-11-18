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Kingfluencers und naoo präsentieren neue Perspektiven für Influencer Marketing und Entertainment an der DEX26



18.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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Kingfluencers und naoo präsentieren neue Perspektiven für Influencer Marketing und Entertainment an der DEX26

Die beiden Unternehmen zeigen an der Schweizer Digitalmarketing-Konferenz, wie Influencer Marketing, Social Media und Entertainment zusammenwachsen und neue Möglichkeiten für Marken und Werbetreibende eröffnen

Zug/Zürich, 18. November 2026 – Die Kingfluencers AG, die grösste Influencer-Marketing-Agentur der Schweiz, und ihre Muttergesellschaft naoo AG (Düsseldorf: NAO; ISIN CH1323306329) treten heute gemeinsam an der DEX26 Conference in Zürich auf. Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer der naoo AG und Verwaltungsratspräsident von Kingfluencers, spricht um 13.55 Uhr auf der Blue Stage über neue Entwicklungen im digitalen Marketing und die zunehmende Verbindung von Social Media, Creator-Content und Entertainment.

Die DEX26 zählt zu den wichtigsten Branchentreffen des Schweizer Digitalmarketings. Die Veranstaltung bringt führende Vertreterinnen und Vertreter aus Marketing, Technologie und Medien zusammen und widmet sich aktuellen Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz, digitale Werbung und neue Geschäftsmodelle.

Kingfluencers gehört zu den führenden Akteuren im Schweizer Influencer Marketing und arbeitet mit einem Netzwerk von über 3'800 Content Creators sowie zahlreichen nationalen und internationalen Marken zusammen. Als Teil der naoo Group kann Kingfluencers seine umfassende Expertise in der Creator Economy mit den technologischen Möglichkeiten einer eigenen Social-Media- und Entertainment-Plattform verbinden.

Ein aktuelles Beispiel für diese Entwicklung ist die Lancierung von naoo Play. Mit dem neuen Entertainment-Angebot erweitert naoo seine Social-Media-Plattform um über 130 Microdrama-Serien mit mehr als 7'600 Episoden. Die speziell für Smartphones produzierten Kurzserien sind ohne kostenpflichtiges Abonnement zugänglich und schaffen zusätzliche Möglichkeiten für die werbebasierte Monetarisierung.

Der Markt für Microdramas entwickelt sich international mit hoher Dynamik. Das Marktforschungsunternehmen Omdia schätzt das weltweite Marktvolumen für 2026 auf rund USD 14 Milliarden. Die Verbindung von professionellem Entertainment, Social Media und Influencer Marketing eröffnet neue Möglichkeiten, Zielgruppen zu erreichen und Marken in attraktive digitale Inhalte einzubinden.

Dr. Thomas Wolfensberger erklärt: «Influencer Marketing hat sich zu einem zentralen Bestandteil der digitalen Markenkommunikation entwickelt. Gleichzeitig verändert sich die Art, wie Menschen Inhalte konsumieren. Mit Kingfluencers verfügen wir über eine starke Marktposition und langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Creators und Marken. Mit naoo und unserem neuen Entertainment-Angebot naoo Play können wir diese Kompetenz um neue digitale Formate und Werbemöglichkeiten erweitern.»

Der gemeinsame Auftritt an der DEX26 verdeutlicht die strategische Ausrichtung der naoo Group: die Verbindung einer etablierten Influencer-Marketing-Agentur mit einer eigenen technologischen Plattform und neuen Entertainment-Angeboten.



Über naoo

naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Mit naoo Play erweitert das Unternehmen sein Ökosystem um professionelles mobiles Entertainment.



naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 35 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10

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Sprache: Deutsch Unternehmen: naoo AG Baarerstrasse 21 6300 Zug Schweiz E-Mail: investors@naoo.com Internet: www.naoo.com ISIN: CH1323306329 WKN: A40NNU Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf LEI Code: 875500SNLCQSSU78C902 EQS News ID: 2437170

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